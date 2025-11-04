Μενού

Τζένιφερ Λόρενς: Γιατί η συνεργασία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στο Die My Love είναι η εκδίκηση που πάντα ήθελε

Η πολυαναμενόμενη ταινία της Λιν Ράμσεϊ με την Τζένιφερ Λόρενς και τον Ρόμπερτ Πάτινσον έρχεται τέλος Νοεμβρίου.

Η Τζένιφερ Λόρενς σε εκδήλωση
Τζένιφερ Λόρενς | CJ Rivera/Invision/AP
Στις 27 Νοεμβρίου έρχεται στους κινηματογράφους από την The Film Group, μία ταινία που πραγματικά ανυπομονώ να δω. Όχι μόνο γιατί η υπόθεση καταπιάνεται με την μητρότητα και τις δυσκολίες της, αλλά γιατί το «Die My Love» έχει σκηνοθετήσει η βραβευμένη με BAFTA, Λιν Ράμσεϊ και γιατί έχει για πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Λόρενς και Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε στο podcast «The Rewatchables» για τη συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Πάτινσον και αποκάλυψε πως είναι μία «εκδίκηση», μετά την αποτυχημένη της οντισιόν για το Twilight.

Σε ένα παράλληλο σύμπαν, η ηθοποιός θα είχε κερδίσει τον ρόλο για την Μπέλα Σουάν, αν τελικά δεν είχε νικήσει η Κρίστεν Στιούαρτ.

