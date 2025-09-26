Η Τζένιφερ Λόρενς πήρε θέση για τη Γάζα: «Αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία»

Σε μια από τις πιο συγκινητικές και πολιτικά φορτισμένες στιγμές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Τζένιφερ Λόρενς δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την αγωνία και την οργή της για την κατάσταση στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την προώθηση της νέας της ταινίας Die My Love, η Λόρενς χαρακτήρισε τα γεγονότα ως «όχι λιγότερο από μια γενοκτονία» και τόνισε ότι είναι «απαράδεκτα».

«Είμαι τρομοκρατημένη και είναι ταπεινωτικό. Αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια γενοκτονία και είναι απαράδεκτο», δήλωσε με εμφανή συναισθηματική φόρτιση.

«Είμαι τρομοκρατημένη για τα παιδιά μου, για όλα τα παιδιά μας».

Σύμφωνα με το variety, αναφέρθηκε επίσης στην αμερικανική πολιτική σκηνή, εκφράζοντας τη λύπη της για την έλλειψη ενσυναίσθησης και ακεραιότητας: «Οι νέοι που ψηφίζουν σήμερα στα 18, θα θεωρούν φυσιολογικό ότι η πολιτική δεν έχει ακεραιότητα. Οι πολιτικοί λένε ψέματα, δεν υπάρχει ενσυναίσθηση».

«Μακάρι να υπήρχε κάτι που θα μπορούσα να πω ή να κάνω για να διορθώσω αυτήν την εξαιρετικά περίπλοκη και επαίσχυντη κατάσταση. Μου ραγίζει την καρδιά», είπε, προσθέτοντας ότι «τα λόγια μου μπορεί απλώς να χρησιμοποιηθούν για να προσθέσουν περισσότερη φωτιά και ρητορική σε κάτι που βρίσκεται στα χέρια των εκλεγμένων αξιωματούχων μας».

Κλείνοντας, κάλεσε το κοινό να επικεντρωθεί στους πραγματικά υπεύθυνους και να δράσει:

«Θέλω οι άνθρωποι να παραμείνουν επικεντρωμένοι στο ποιος είναι υπεύθυνος και στα πράγματα που μπορούν να κάνουν, και να μην αφήσουν τους ηθοποιούς και τους καλλιτέχνες να πάρουν τη ζέστη για τα άτομα που είναι πραγματικά υπεύθυνα».