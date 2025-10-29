Τζένιφερ Λόρενς: Θα κάνει πλαστική στο στήθος επειδή «τίποτα δεν επανήλθε» στη θέση του μετά τη 2η εγκυμοσύνη

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένιφερ Λόρενς μιλάει για την άλλη πλευρά της μητρότητας.
Η ηθοποιός έχει δηλώσει ότι το να έχεις παιδιά αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει όλη σου τη ζωή.
Πιο πρόσφατα, σε συνέντευξή της στο περιοδικό The New Yorker, αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, όταν το άγχος και η κατάθλιψη την απομονώσαν πλήρως και την έκαναν να αμφισβητεί τα πάντα.
