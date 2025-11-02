Τζέσικα Σίμπσον: «Το αλκοόλ φίμωσε τη διαίσθησή μου» - Γιορτάζει οκτώ χρόνια νηφαλιότητας

Η Τζέσικα Σίμπσον μοιράστηκε στα social media ένα συγκινητικό μήνυμα για τη ζωή της χωρίς αλκοόλ, ανήμερα της συμπλήρωσης οκτώ χρόνων νηφαλιότητας.

Έχοντας κάθε λόγο να νιώθει υπερηφάνεια για τον εαυτό της, αφού αυτόν τον Νοέμβριο συμπληρώνει οκτώ χρόνια νηφαλιότητας η τραγουδίστρια γιορτάζει αυτό το σημαντικό ορόσημο, που άλλαξε την ποιότητα της ζωής της και εκείνη την ίδια, κάνοντας μια βαθιά και ειλικρινή εξομολόγηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο μήνυμά της, μιλά για τη στιγμή που αποφάσισε να πάρει τη ζωή στα χέρια της, τον ρόλο της πίστης, αλλά και τον τρόπο που η απεξάρτηση της χάρισε ξανά έμπνευση και καθαρότητα σκέψης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που διάσημες προσωπικότητες του Χόλιγουντ μοιράζονται τις σκέψεις τους για το «ταξίδι» της απεξάρτησης από το αλκοόλ, που όσο δύσκολο κι αν ήταν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή τους.

