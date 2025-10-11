Τζίνα Αλιμόνου μετά την καταδίκη του πρώην συντρόφου της: «Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε»

Η Τζίνα Αλιμόνου μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», για πρώτη φορά μετά την καταδίκη του πρώην συντρόφου της για ενδοοικογενειακή βία, περιγράφοντας τι συνέβη εκείνο το βράδυ, ενώ έκανε λόγο για έναν καλό άνθρωπο, ο οποίος ξέφυγε χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ίδια ήταν υποχρεωμένη να δεχτεί μια τέτοι συμπεριφορά.

«Τη στιγμή που κατήγγειλα το γεγονός σκέφτηκα ως γυναίκα, όχι ως δημοφιλές πρόσωπο ούτε σαν ανώνυμο. Είπα ότι είναι μια κατάσταση που εγώ δεν μπορώ να ελέγξω και θεώρησα ότι πρέπει να επικοινωνήσω το θέμα και εύχομαι να κάνουν όλες οι γυναίκες το ίδιο», είπε αρχικά η Τζίνα Αλιμόνου.

«Θεωρώ ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε μία κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να τιμωρηθεί αυτό το πράγμα και έτσι πιστεύω θα δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας για όλους μας», τόνισε η ίδια.

Όσον αφορά το συμβάν, ανέφερε:

«Ήμουν εντελώς μόνη μου εκείνο το βράδυ, με αυτόν τον άνθρωπο είχαμε μια σχέση στο παρελθόν, έχουμε μείνει φίλοι, χωρίς να βρισκόμαστε. Εγώ ζήτησα μια εξυπηρέτηση για ένα πρακτικό θέμα και έτσι βρεθήκαμε σε μια συνάντηση που ήταν έξω από την οικία μου».

«Άρχισε να μιλάει για τις σχέσεις μας, πήγαμε στο παρελθόν, εκεί έγινε λίγο πιο εμμονικός, πιο απότομος, με χτύπησε στο πρόσωπο ελαφρώς, όχι να δημιουργήσει κακώσεις και αρνιόταν να φύγει. Έφυγα και κάλεσα την οικογένειά του για να του πει να φύγει, όπως και έγινε και μετά επανήλθε.

Όπως επανήλθε, κάποιες ώρες μετά, υπήρχε μια έντονη συμπεριφορά, εγώ κοιμόμουν, φώναζε, μου χτυπούσε το κουδούνι. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ όλο αυτό το πράγμα και κάλεσα την Αστυνομία στην αρχή για σύσταση και μετά κατάλαβα ότι υπάγεται στο ενδοικογενειακής», είπε η Τζίνα Αλιμόνου.

Η ίδια εξήγησε πως παρά το περιστατικό, πρόκειται για έναν καλό άνθρωπο και η απώλεια της μητέρας του είχε ως αποτέλεσμα να εκδηλώσει ασταθή συμπεριφορά.

«Νομίζω ότι και για τον ίδιο ήταν καλό το ότι απομακρύνθηκε από τον χώρο και έτσι μπορέσαμε όλοι να ηρεμήσουμε. Θεωρώ ότι μετά τον χαμό της μητέρας του δημιούργησε μια συμπεριφορά ασταθή σε κάποιες περιπτώσεις. Σε γενικές γραμμές είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν μου ζήτησε συγγνώμη, αλλά και να μου ζητούσε, θα τη δεχόμουν, αλλά αυτό δεν διαγράφει την πράξη του», κατέληξε η Τζίνα Αλιμόνου.