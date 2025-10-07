Τζίνα Αλιμόνου: «Της δάνεισε ένα Wrangler, ξαναξύπνησε και πήρε το 100», λέει ο πατέρας του συντρόφου της

Άλλη διάσταση αναφορικά με το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που κατήγγειλε η ηθοποιός και μοντέλο Τζίνα Αλιμόνου, έδωσε ο πατέρας του 49χρονου πρώην συντρόφου της.

Μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι έχουν χωρίσει εδώ και δύο μήνες, ωστόσο είχαν καλή σχέση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τζίνα Αλιμόνου ζήτησε ένα αυτοκίνητο για να κάνει τη δουλειά της, γιατί το δικό της χάλασε και από κει και πέρα τσακώθηκαν.

Τονίζει δε, πως οι καυγάδες δεν έγιναν στο σπίτι της ηθοποιού, αλλά στο πεζοδρόμιο.

«Πρώτα - πρώτα δεν έγινε στο σπίτι έγινε στο πεζοδρόμιο. Όλα αυτά είναι ψέματα. Λένε βλακείες συνέχεια. Ο γιος μου έχει πολυτελή αυτοκίνητα. Αρχικά έχουν χωρίσει εδώ και δύο μήνες. Η κυρία Αλιμόνου λοιπόν, επειδή χάλασε το αυτοκίνητό της και με την καλή σχέση που είχαν, ζήτησε ένα αυτοκίνητο από τον γιο μου για να κάνει τη δουλειά της. Της έδωσε λοιπόν ένα Wrangler. Έγινε κάποια ιστορία με αυτό. Η πρώτη φασαρία έγινε το βράδυ. Γιατί εγώ με την κυρία Αλιμόνου έχω πολύ καλή σχέση» υποστήριξε.

Τζίνα Αλιμόνου | NDP

Στη συνέχεια ανέφερε: «Η πρώτη συνάντηση έγινε το βράδυ έξω από το σπίτι, στο πεζοδρόμιο. Έγιναν κάποιες κουβέντες λίγο έντονες. Κάποια κυρία τις άκουσε, δηλαδή γειτόνισσα η οποία ήταν υποστηρικτική με την κυρία Αλιμόνου. Έληξε το επεισόδιο έφυγε ο γιος μου. Εγώ μίλησα με την κυρία Αλιμόνου, μίλησε την ίδια ώρα που έγινε το επεισόδιο. Μου τηλεφώνησε και μου είπε, έγινε αυτό το πράγμα, με πλήρη σεβασμό γιατί με σέβεται. Ο γιος μου ξαναγύρισε το πρωί, πιθανόν να είχε πιει κανά δυο ουισκάκια στο Κολωνάκι, έχει γνωστότατο μαγαζί στο Κολωνάκι. Γύρισε πίσω με τηλεφώνηματα που είχαν μεταξύ τους, ξανά στο πεζοδρόμιο.

Δεν υπάρχει σπίτι, δεν έχει καμία δουλειά στο σπίτι. Ούτε κλειδιά ούτε τίποτα από αυτά. Βλακείες λέει ο κόσμος. Στη συνέχεια έγινε αυτό που έγινε, ήταν λίγο πιο έντονος ο καυγάς. Η κυρία αυτή ξαναξύπνησε και φώναξε το 100».

Έκλεισε λέγοντας: «Να στεναχωρηθεί (που χώρισαν) δε νομίζω, μεγάλη αγάπη έχει το ψαροντούφεκο».

Τι υποστήριξε ο ίδιος ο 49χρονος

Ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου, σύμφωνα με το «Πρωινό», υποστήριξε: «Δεν θέλω να έχω σχέση με την κυρία... Περίμενα 20 λεπτά έξω από το σπίτι της, μου άνοιξε τη πόρτα και της έριξα το βιβλίο. Δεν ισχύει ότι τη χτύπησε με χαστούκια.

Έχω σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεν έχω κατηγορηθεί κατά το παρελθόν από άλλη σύντροφο. Δεν είχα καμία πρόθεση να τη χτυπήσω. Είχαμε καλή σχέση. Προφανώς για να μου ανοίξει την πόρτα είχαμε δεν με θεωρεί επικίνδυνο».

Η ίδια η Τζίνα Αλιμόνου είπε στους Αστυνομκούς: «Ήταν σύντροφός μου. Δεν είχαμε σχέση αλλά αλλά κρατούσαμε καλή επαφή. Μίλησα μαζί του γιατί είχε χαλάσει το αυτοκίνητό του και ήρθαμε σε επαφή γι΄αυτό το λόγο.

Το περιστατικό έχει δύο σκέλη. Μετά την επαφή που είχαμε να με διευκολύνει πέρασε να πάρει κλειδιά και άρχισε να αναμασά πράγματα του παρελθόντος. Υπήρξε ένταση μετακύ μας. Έτσι απευθύνθηκα στον πατέρα του ώστε να τον απομακρύνει.

Με χτύπησε δύο φορές ελαφρά στο πρόσωπο και δεν κάλεσα την Αστυνομία. Προσπάθησα να τον απομακρύνω. Με χτύπησε με χαστούκι. Δεν μου προκάλεσε σωματική βλάβη. Με τρόμαξε...

Δεν επιτρέπω σε κανέναν να χειροδικεί πάνω μου».