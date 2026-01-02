Τζορτζ Κλούνεϊ: Αιχμηρή απάντηση στα πυρά Τραμπ για τη γαλλική υπηκοότητα

Τη δική του απάντηση στα όσα έγραψε ο πρόεδρος της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ έδωσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Τζορτζ Κλούνεϊ.

Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν πρόσφατα τη γαλλική υπηκοότητα κάτι το οποίο σχολιάστηκε έντονα από τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος τον χαρακτήρισε «μέτριο» και κάποιον που «γκρινιάζει διαρκώς για την κοινή λογική στην πολιτική».

Οι αναρτήσεις του Τραμπ κατά Κλούνεϊ

Στην αρχική του ανάρτηση την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Τραμπ επιτέθηκε στο ζευγάρι για την απόκτηση της γαλλικής υπηκοότητας:

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προφήτες όλων των εποχών, έγιναν επίσημα πολίτες της Γαλλίας, μιας χώρας που δυστυχώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας λόγω της απολύτως φρικτής διαχείρισης της μετανάστευσης, όπως ακριβώς συνέβαινε και με τον “Νυσταγμένο” Τζο Μπάιντεν».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θυμάστε όταν ο Κλούνεϊ, μετά το πλέον διαβόητο ντιμπέιτ, εγκατέλειψε τον Τζο σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων, μόνο και μόνο για να στηρίξει έναν άλλο “λαμπρό” υποψήφιο, την Τζαμάλα(Κ!), η οποία τώρα παλεύει με τον χειρότερο κυβερνήτη της χώρας – μαζί με τον Τιμ Γουόλτς και τον Γκάβιν “Νιούσκαμ” – για το ποιος θα οδηγήσει τους Δημοκρατικούς στη μελλοντική τους ήττα».

Ο Τραμπ αποκάλεσε επίσης τον Κλούνεϊ «μέτριο» και δήλωσε ότι οι ταινίες του είναι «εντελώς μετριότατες». «Ο Κλούνεϊ πήρε περισσότερη δημοσιότητα για την πολιτική παρά για τις ελάχιστες και απολύτως μέτριες ταινίες του», έγραψε. «Δεν ήταν ποτέ κινηματογραφικός αστέρας. Ήταν απλώς ένας μέσος τύπος που παραπονιόταν συνεχώς για την κοινή λογική στην πολιτική».

Η ανάρτηση του Τραμπ για Κλούνεϊ | Twitter/X

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δίνει ραντεβού στον Τραμπ στις κάλπες

Σε δήλωσή του στο The Hollywood Reporter, ο Κλούνεϊ απαντά στον Τραμπ: «Συμφωνώ απόλυτα με τον σημερινό πρόεδρο. Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία. Θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο», είπε αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, που είναι προγραμματισμένες για τις 3 Νοεμβρίου.

Ο Κλούνεϊ, γνωστός για τις φιλελεύθερες πολιτικές του απόψεις, είχε στο παρελθόν αναφέρει τους αυστηρούς νόμους περί ιδιωτικότητας της Γαλλίας ως έναν από τους λόγους που αποφάσισαν με τη σύζυγό του να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά τους.

Στις 30 Δεκεμβρίου 2025 — μία μόλις ημέρα πριν από το ξέσπασμα του Τραμπ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κατά τη διάρκεια γκαλά στο κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα — ο Κλούνεϊ μίλησε στο Variety για την παλαιότερη σχέση του με τον Τραμπ:

«Τον ήξερα πολύ καλά. Με έπαιρνε συχνά τηλέφωνο και είχε προσπαθήσει να με βοηθήσει να μπω σε νοσοκομείο για να δω έναν χειρουργό πλάτης. Τον συναντούσα σε κλαμπ και εστιατόρια. Ήταν μεγάλος χαζούλης. Τουλάχιστον ήταν. Όλα αυτά άλλαξαν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, εξέφρασε την άποψή του για το γεγονός ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα ABC και CBS συμβιβάστηκαν στις αγωγές που είχε καταθέσει εναντίον τους ο Τραμπ:

«Αν το CBS και το ABC είχαν αμφισβητήσει αυτές τις αγωγές και του έλεγαν “άντε στο διάολο”, δεν θα βρισκόμασταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση ως χώρα. Αυτή είναι η απλή αλήθεια».

Τον Ιούλιο του 2025, η Paramount — μητρική εταιρεία του CBS News — συμφώνησε να πληρώσει στον Τραμπ 16 εκατομμύρια δολάρια, μετά την αγωγή που κατέθεσε για το μοντάζ συνέντευξης της Κάμαλα Χάρις στο 60 Minutes κατά τις εκλογές του 2024. Έξι μήνες νωρίτερα, το ABC είχε καταβάλει 15 εκατομμύρια δολάρια στο ίδρυμα του Τραμπ για να διευθετήσει αγωγή σχετικά με τον τρόπο που ο Τζορτζ Στεφανόπουλος είχε περιγράψει τις καταγγελίες της Τζιν Κάρολ.

Τα δίκτυα επικρίθηκαν έντονα για τους συμβιβασμούς αυτούς, τους οποίους πολλοί χαρακτήρισαν «αβάσιμους», θεωρώντας ότι στόχος ήταν να καλοπιάσουν τη σημερινή κυβέρνηση αντί να υπερασπιστούν την ελευθερία του Τύπου.

Ο Κλούνεϊ εξέφρασε επίσης ανησυχία για την αλλαγή της δημοσιογραφικής κατεύθυνσης του CBS News μετά την ανάληψη της Paramount από τον Ντέιβιντ Έλισον και τον διορισμό της συντηρητικής σχολιάστριας Μπάρι Βάις ως αρχισυντάκτριας.

«Η Μπάρι Βάις διαλύει το CBS News αυτή τη στιγμή», είπε. «Ανησυχώ για το πώς ενημερωνόμαστε και πώς θα ξεχωρίζουμε την πραγματικότητα χωρίς έναν λειτουργικό Τύπο».

Αναφερόμενος στη σημερινή κατάσταση στις ΗΠΑ, έκανε παραλληλισμούς με την ταινία του Good Night, and Good Luck (2005), που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950 και ακολουθεί τον δημοσιογράφο Έντουαρντ Ρ. Μάροου.

Παρέθεσε μια φράση του Μάροου: «Ας μην συγχέουμε τη διαφωνία με την απιστία».

«Είναι μια πανέμορφη δήλωση για το ποιοι είμαστε στα καλύτερά μας. Όμως πολύ συχνά αποτυγχάνουμε». «Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος», κατέληξε. «Μπορεί να σε καταθλίψει ή να σε εξοργίσει. Πρέπει όμως να βρεις τον πιο θετικό τρόπο να συνεχίσεις. Να σκύψεις το κεφάλι και να προχωρήσεις, γιατί η παραίτηση δεν είναι επιλογή».

