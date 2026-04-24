Τζώρτζογλου: «Δεν μπορεί να απασχολεί» - Η πρώτη αντίδραση μετά το εξώδικο της Μαριόλα

Η κάμερα του Happy Day κατέγραψε την πρώτη αντίδραση του Στράτου Τζώρτζογλου μετά το εξώδικο που έστειλε η πρώην σύζυγός του, Σοφία Μαριόλα, με τον γνωστό ηθοποιό να μη θέλει να κάνει κάποιο σχετικό σχόλιο.

«Η Σοφία το εξώδικο το έστειλε στα media, όχι σε μένα. Δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο καθένας είναι ελεύθερος για τις επιλογές του, αυτό που θέλει να κάνει.

Δεν έχω γνώμη πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου. Είμαστε μια χαρά. Ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του. Είναι όλα οκ. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου, ειδικά αυτή την εποχή μετά το εξώδικο.

Το σέβομαι. Σέβομαι την απόφαση αυτών των ανθρώπων, να μη μιλάμε για κανένα μέλος αυτής της υπόθεσης. Δεν έχει συμβεί κάτι. Εδώ γίνονται εγκλήματα, δεν μπορεί να απασχολεί ένα τέτοιο θέμα... Είμαστε δυο άνθρωποι που ακόμα έχουμε αγάπη... να παίρνει τέτοια διάσταση», δήλωσε ο Στράτος Τζώρτζογλου στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

«Ανήκω στους ανθρώπους που προσπαθεί να συγχωρήσει βαθιά μέσα από την καρδιά του γιατί αλλιώς κουβαλάς την όποια πίκρα και τον όποιο φθόνο μέσα του και είναι κρίμα γιατί είναι πολύ μικρή η ζωή για να είναι θλιβερή», ανέφερε στη συνέχεια ο γνωστός ηθοποιός.