Τζώρτζογλου για Μαριόλα: «Eίχαμε πάρει την απόφαση να χωρίσουμε - Εκείνες οι διακοπές ήταν οι τελευταίες μας»

Για την από κοινού απόφαση με την πρώην σύζυγό του, Σοφία Μαριόλα, να χωρίσουν, μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου σε νέα συνέντευξή του στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello.

Ο Στράτος Τζώρτζογλου αποκάλυψε αρχικά πως «είχαμε χωρίσει πριν από το καλοκαίρι. Κάναμε παρέα στις τελευταίες μας διακοπές και περάσαμε πολύ ωραία γιατί αγαπιόμαστε. Μείναμε σε ξενοδοχεία φίλων. Καμιά φορά αυτό που φαίνεται στο Instagram δίνει μια άλλη εικόνα, όχι την πραγματική. Με τη Σοφία το παρακάναμε με τις φωτογραφίες χωρίς να το ζητούν οι φίλοι μας»

Και πρόσθεσε: «Νιώθαμε ότι ήταν η ελάχιστη υποχρέωση για τις διακοπές που μας παρείχαν καθώς, αν μέναμε Αθήνα, θα δυσκολευόμασταν περισσότερο. Φαινόταν ότι κάναμε σούπερ διακοπές αλλά στην ουσία κάναμε οικονομία. Μόλις τελείωσε το καλοκαίρι, εκείνη πήγε στη μητέρα της και πήρε τον χρόνο της και εγώ έκανα μια μίνι περιοδεία. Ήμασταν πολύ καλά όμως βγαίναμε παρέα και, όσο είχα το σπίτι, της είπα… μέχρι να βρεις δικό σου, θα μένεις σε μένα.»

Στη συνέχεια, καθώς ερωτήθηκε αν είχε ληφθεί η απόφαση του χωρισμού, ο ίδιος απάντησε: «Ναι. Εκείνες οι διακοπές ήταν οι τελευταίες μας. Επισκεφθήκαμε μέρη που αγαπήσαμε και τον τόπο όπου παντρευτήκαμε»

Για το γεγονός ότι παρά τον ήρεμο χωρισμό τους, το ζευγάρι σταμάτησε να ακολουθεί ο ένας τον άλλον στο Instagram, ο Στράτος Τζώτζογλου είπε:

«Και είναι πολύ καλύτερα έτσι. Εκείνη έχει τη δική της ζωή, εγώ τη δική μου. Με το Instagram μπορεί να πληγώσεις τον άλλον άθελα σου γιατί οι φωτογραφίες δεν αποτυπώνουν την αλήθεια.

Συνήθως εμφανιζόμαστε επιτυχημένοι και ευτυχισμένοι με διάφορους ανθρώπους. Επειδή ο χωρισμός είναι νωπός ακόμη, προστατευόμαστε τουλάχιστον από τις εικόνες».