Τζούλια Ρόμπερτς: Πιστεύει πως 35 χρόνια μετά οι θεατές βλέπουν διαφορετικά το Pretty Woman

Στο ψυχολογικό θρίλερ «After the Hunt», η Τζούλια Ρόμπερτς υποδύεται μία καθηγήτρια που βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης. Η ηθοποιός περνάει με ευκολία την εσωτερική αναταραχή της πρωταγωνίστριας, αποδεικνύοντας πως έχει ακόμα αυτή τη φλόγα και την ενέργεια που την διακατέχει.

Κοιτώντας όμως πίσω στον ρόλο που την εδραίωσε στο Χόλιγουντ και της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ, και που μέχρι σήμερα, 35 χρόνια αργότερα, θεωρείται μία από τις πιο κλασικές rom-com ταινίες, η Τζούλια Ρόμπερτς θεωρεί πως οι σημερινοί θεατές ενδεχομένως να τον βλέπουν διαφορετικά.

