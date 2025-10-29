Τζόυς Ευείδη: «Έχουν γράψει ότι κάνω σεξ με σκυλιά»

Η γνωστή ηθοποιός Τζόυς Ευείδη αποκάλυψε το χειρότερο σχόλιο που έχει διαβάσει για την ίδια.
Μιλώντας στις «Rainbow Mermaids» η Τζόυς Ευείδη είπε συγκεκριμένα ότι τής έχουν γράψει ότι... κάνει σεξ με σκυλιά!
