Το Victoria’s Secret Show επιτέλους επιστρέφει: Οι 5 στιγμές από το παρελθόν που δεν θα ξεχάσει κανείς

Η Victoria’s Secret επιστρέφει το 2025 με τη δική της πασαρέλα, αναβιώνοντας ένα από τα πιο θρυλικά θεάματα της μόδας. Με αφορμή αυτή τη μεγάλη επιστροφή, θα ταξιδέψουμε πίσω στις πιο εμβληματικές στιγμές που καθόρισαν την ιστορία του show.

Η πασαρέλα της Victoria’s Secret υπήρξε για χρόνια το απόλυτο σύμβολο λάμψης, θεάματος και γυναικείας δύναμης. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η σκηνή της Victoria’s Secret ήταν το όνειρο κάθε μοντέλου, το σημείο αναφοράς της βιομηχανίας, το απόλυτο «όλα τα φώτα πάνω μας».

Κι όμως, όσο κι αν η λάμψη της έμοιαζε ακατάρριπτη, ήρθε η στιγμή που τα φτερά κόπηκαν. Η κριτική για τα στενά πρότυπα ομορφιάς και η στροφή της μόδας προς τη συμπερίληψη έφεραν το τέλος το 2019.

Ναι μεν η Victoria’s Secret υπήρξε το αξεπέραστο show που καθήλωσε εκατομμύρια, αλλά έπρεπε να επανεφεύρει τον εαυτό της για να σταθεί ξανά στο ύψος των καιρών.

Σήμερα, με την επιστροφή της και μια νέα αποστολή που αγκαλιάζει την ποικιλομορφία, την ατομικότητα και τη σύγχρονη θηλυκότητα, έρχεται να ξαναγράψει ένα κεφάλαιο και εμείς μαζέψαμε τις 5 στιγμές από runway που ήταν αξέχαστες.

2001 – Destiny’s Child: Η μουσική που απογείωσε το runway

Στη Νέα Υόρκη του 2001, η Beyoncé, η Kelly Rowland και η Michelle Williams έφεραν την απόλυτη ενέργεια στο stage. Με τα “Independent Women Part I” και “Say My Name”, οι Destiny’s Child ένωσαν τη δύναμη της μουσικής με τη λάμψη της πασαρέλας.

Η εμφάνισή τους ήταν μια δήλωση αυτοπεποίθησης και γυναικείας ενδυνάμωσης που έγραψε ιστορία.

2006 – Justin Timberlake: Το Sexy Back που άλλαξε το παιχνίδι

Justin Timberlake | shutterstock

Ο Justin Timberlake ανέβηκε στη σκηνή και με το Sexy Back έφερε έναν αέρα απόλυτου coolness. Η εκρηκτική του παρουσία και η αλληλεπίδραση με το κοινό έκαναν το show να μοιάζει περισσότερο με συναυλία παρά με επίδειξη μόδας.

Από εκείνη τη στιγμή, τα live acts έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι της εμπειρίας Victoria’s Secret.

2015 – Kendall Jenner: Από την τηλεόραση στο παγκόσμιο catwalk

Η Kendall Jenner έκανε το μεγάλο της ντεμπούτο το 2015, προκαλώντας συζητήσεις και

αντιδράσεις. Ωστόσο, με την άνεση και το στυλ της, απέδειξε ότι δεν ήταν απλώς ένα “It-Girl” της εποχής, αλλά μια νέα δύναμη στο modeling.

Η εμφάνισή της σηματοδότησε τη μετάβαση σε μια γενιά supermodels που γεννήθηκαν μέσα από τα social media και την pop κουλτούρα.

2016 – Bella Hadid & The Weeknd: Η viral στιγμή του runway

Η Bella Hadid έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο show, αλλά η μοίρα είχε ετοιμάσει μια αμήχανη συνάντηση με τον πρώην της, The Weeknd, που τραγουδούσε live εκείνη τη στιγμή.

Το βλέμμα τους έγινε viral και απέδειξε ότι ακόμα και στον πιο λαμπερό χώρο της μόδας, οι προσωπικές ιστορίες βρίσκουν τρόπο να κλέψουν την παράσταση.

2018 – Adriana Lima: Το συγκινητικό (και όχι οριστικό) αντίο

Μετά από 18 εμφανίσεις, η Adriana Lima αποχαιρέτησε το runway της Victoria’s Secret με δάκρυα στα μάτια και ένα standing ovation από το κοινό. Η στιγμή αυτή έκλεισε έναν κύκλο γεμάτο λάμψη και glamour.

Κι όμως, η ίδια απέδειξε στην επιστροφή του show ότι η σχέση της με το brand δεν είχε τελειώσει – γιατί οι άγγελοι δεν αποχωρούν ποτέ οριστικά.