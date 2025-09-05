Viral στο παρκέ του Eurobasket: Μαριγκόνα και Μαριπόζα στην κερκίδα για την Εθνική

Ενώ η Εθνική Ελλάδος έδινε σκληρή μάχη απέναντι στην Ισπανία για την πρόκριση στο Eurobasket 2025, τα βλέμματα δεν ήταν στραμμένα μόνο στο παρκέ. Η κάμερα έκανε zoom στις Μαριγκόνα και Μαριπόζα.

Η Μαριγκόνα – το κορίτσι που έγινε viral από τις εξέδρες του ΣΕΦ – και η influencer Μαριπόζα, εμφανίστηκαν στις κερκίδες με ελληνικές σημαίες, χαμόγελα και αστείρευτο πάθος για την «γαλανόλευκη».

Οι δυο καλλονές δεν πέρασαν απαρατήρητες: η FIBA και ο επίσημος λογαριασμός του Eurobasket 2025 τις ανέδειξαν με ποστ .

Το στιγμιότυπο με το caption “Look who's in the building, Hellas fans…” έγινε viral, με τα social media να παίρνουν φωτιά. Πανηγύρισαν, τραγούδησαν, έδωσαν ρυθμό στην εξέδρα και απέδειξαν πως το μπάσκετ έχει και... glam πλευρά!