Η εθνική «τρέλανε» και τα νούμερα τηλεθέασης: Πόσοι είδαν τον αγώνα με την Ισπανία

Υψηλά νούμερα τηλεθέασης κατέγραψε η ΕΡΤ που μετέδωσε την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία στο EuroBasket.

Ευρωμπάσκετ 2025, Ελλάδα-Ισπανία | EUROKINISSI
Την υψηλότερη τηλεθέαση από την έναρξη του EuroBasket 2025 σημείωσε η ΕΡΤ1 το βράδυ της Πέμπτης (04/09), κατά τη μετάδοση της κρίσιμης αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία.

Η ζωντανή μετάδοση του αγώνα –σε ταυτόχρονη κάλυψη και από το Novasports– χάρισε στην ΕΡΤ1 την κορυφή στους πίνακες τηλεθέασης, με μέσο μερίδιο 38,5% και εντυπωσιακό peak 52,5% σε επίπεδο λεπτού.

Κατά μέσο όρο, την αναμέτρηση παρακολούθησαν 1.426.000 τηλεθεατές, ενώ τουλάχιστον για ένα λεπτό συντονίστηκαν με την ΕΡΤ1 περισσότεροι από 2.200.000 τηλεθεατές.

Η επιτυχία του μπασκετικού αγώνα επηρέασε θετικά και τη συνολική ημερήσια τηλεθέαση του καναλιού, με το μέσο ημερήσιο μερίδιο της ΕΡΤ1 να φτάνει το 13,6% στο γενικό σύνολο και το 15% στο δυναμικό κοινό 18-54, κατατάσσοντας την ΕΡΤ1 στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των καναλιών για εκείνη την ημέρα.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακά ήταν τα νούμερα στο ανδρικό κοινό. Στους άνδρες ηλικίας 18+, η ΕΡΤ1 σημείωσε 46,5% μέσο μερίδιο, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 18-34 το ποσοστό άγγιξε το 69%.

Υψηλή τηλεθέαση κατέγραψε και η αθλητική εκπομπή που ακολούθησε την αναμέτρηση, με την post game εκπομπή της ΕΡΤ1 να επικρατεί του ανταγωνισμού σημειώνοντας 27,8% στο γενικό σύνολο και 31,3% στο ανδρικό κοινό.

