Ξέφρενο γλέντι για την Εθνική στον Φέρρη: Η στιγμή που ο Λαρεντζάκης παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδάει

Η Εθνική Ομάδα διασκέδασε εχθές σε νυχτερινό κέντρο μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Eurobasket 2025.

Η έξοδος της Εθνικής σε νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα | Glomex
Η Εθνική Ομάδα επέστρεψε στην Ελλάδα, και μετά την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο Eurobasket 2025, γλέντησε σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. 

Συγκεκριμένα, η ομάδα πήγε στον Θοδωρή Φέρρη και το κέντρο άνοιξε τις πόρτες του αποκλειστικά για τους Έλληνες παίκτες. 

Στα πλάνα που μεταφέρει το Action24, φαίνονται όλοι να διασκεδάζουν αλλά μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι την παράσταση έκλεψε ο Γιάννης Λαρεντζάκης, ο οποίος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε φτιάχνοντας μάλιστα ένα «δικό του άσμα». 

Από το γλέντι στο Ποσειδώνιο απουσίαζαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, καθώς θα αναχωρήσουν άμεσα για Αυστραλία για να συμμετάσχουν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

 

