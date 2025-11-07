Ξεχάστε τον καφέ: Το πρωινό σεξ είναι το πραγματικό μυστικό για προαγωγές και αυξήσεις

Ενώ κάποιοι ψάχνουν το πρωί μια διπλή δόση ελληνικού καφέ και ονειρεύονται ένα πλήρες 8ωρο ύπνου για να σταθούν όρθιοι στη δουλειά, μια νέα μελέτη έρχεται να τους χαλάσει τη συνταγή: το μυστικό για προαγωγές και αυξήσεις δεν είναι ούτε η καφεΐνη ούτε το mindfulness. Είναι το… πρωινό σεξ.

Σύμφωνα με έρευνα της ZipHealth σε 1.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, όσοι ξεκινούν τη μέρα τους με λίγη «πρωινή γυμναστική» εμφανίζουν:

71% περισσότερη παραγωγικότητα,

70% περισσότερη ολοκλήρωση εργασιών,

και πάνω από τους μισούς δηλώνουν πιο χαρούμενοι και πιο σίγουροι.

Με λίγα λόγια, το πρωινό σεξ φαίνεται να κάνει περισσότερα για την καριέρα σου από οποιοδήποτε σεμινάριο εταιρικής ανάπτυξης. Σχεδόν 1 στους 5 «πρωινούς τύπους» πήρε προαγωγή τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 51% είδε και τον μισθό του να ανεβαίνει.

Ένας στους τρεις παραδέχτηκε ότι η σεξουαλική του ζωή έχει άμεση σχέση με την επαγγελματική του εξέλιξη.

Και αν νομίζεις ότι μόνο οι millennials το τολμούν, γελιέσαι: Gen X και boomers κρατούν τα σκήπτρα της πρωινής οικειότητας, με τους εργαζόμενους σε μάρκετινγκ, φιλοξενία και ψυχαγωγία να πρωταγωνιστούν.

Στελέχη και επιχειρηματίες βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα – λογικό, αφού αυτοί έχουν ήδη εμμονή με το να «βελτιστοποιούν» κάθε λεπτό της ημέρας τους.

Α, και κάτι ακόμα: το 35% των συμμετεχόντων είπε ότι το πρωινό σεξ τους ξυπνάει καλύτερα κι από τον καφέ. Σχεδόν το 25% παραδέχτηκε ότι έχει αργήσει στη δουλειά εξαιτίας του. Αλλά, ειλικρινά, ποιος θα τους κατηγορήσει;

Πέρα από τα επαγγελματικά bonus, η μελέτη δείχνει ότι το πρωινό σεξ συνδέεται με καλύτερη ψυχική υγεία: περισσότερη συναισθηματική σταθερότητα, λιγότερο στρες, περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι ενδορφίνες κάνουν τη δουλειά τους και τα εισερχόμενα emails μοιάζουν λίγο λιγότερο απειλητικά.

Εμείς το ερμηνεύουμε και κάπως αλλιώς, μπορεί τελικά να μην ευθύνεται το πρωινό σεξ αλλά ο έρωτας.