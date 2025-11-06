Πόσες φορές έχετε βλαστημήσει επειδή ένας διπλανός οδηγός πήγε να σας κλείσει, για να διαπιστώσετε ότι όλη την ώρα έβλεπε Netflix στο κινητό ή τσακωνόταν με το «αίσθημα»;

Ερασιτέχνες, προβατάκια αυτές οι περιπτώσεις, μπροστά σε αυτό το ζευγάρι στη Γερμανία, που βρήκε την τέλεια ώρα για να κάνει σεξ ενώ οδηγούσε με ταχύτητα άνω των 140 χλμ/ώρα, σε μεγάλο αυτοκινητόδρομο.

Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν το ζευγάρι, 37 και 33 ετών, εθεάθη να κάνει ελιγμούς στην αυτοκινητόδρομο Α1 καθώς κατευθυνόταν προς το Ντόρτμουντ τη Δευτέρα.

Οι Εραστές των Δρόμων

Ταξιδεύοντας με ταχύτητα περίπου 144 χιλιομέτρων την ώρα, το Ford στο οποίο επέβαιναν παραλίγο να βγει από τοn δρόμο αρκετές φορές. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι, σε ένα σημείο, το όχημα έστριψε τόσο απότομα προς τα δεξιά που ένα φορτηγό αναγκάστηκε να βγει στην άκρη του δρόμου.

Ένας μάρτυρας που πέρασε με το αυτοκίνητό του δίπλα από το όχημα του ζευγαριού κάλεσε την αστυνομία όταν είδε τον άνδρα οδηγό και τη γυναίκα επιβάτη να κάνουν σεξ.

Το ζευγάρι συνελήφθη σε ένα βενζινάδικο λίγο έξω από την πόλη του Μίνστερ και ο άνδρας κατηγορείται για επικίνδυνη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας.

Το γερμανικό οδικό δίκτυο Autobahn, το ομοσπονδιακό σύστημα αυτοκινητοδρόμων, είναι γνωστό για τα μεγάλα τμήματα του χωρίς ανώτατα όρια ταχύτητας, ωστόσο δεν είναι όλα τα τμήματά του χωρίς περιορισμούς, αναφέρει η Daily Mail.

Τα όρια ταχύτητας ισχύουν σε περίπου 30% των δρόμων. Ένα επιπλέον 9% χρησιμοποιεί συστήματα κυκλοφορίας για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία. Ορισμένα τμήματα έχουν αυστηρά όρια, ειδικά σε περιοχές με περισσότερη κυκλοφορία ή υψηλότερο κίνδυνο.