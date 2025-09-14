Ξεχάστε το ξύδι και τη σόδα: Το τέλειο καθαριστικό για το μπάνιο είναι ακόμα πιο φθηνό

Δοκιμάσατε συμβατικά καθαριστικά και απέτυχαν να ξεβουλώσουν τις σωληνώσεις στο μπάνιο, στραφήκατε σε συνταγές της «γιαγιάς» όπως το ξύδι και η σόδα, αλλά δεν είδατε αποτέλεσμα. Τι απομένει;

Όλως περιέργως, μία ακόμα πιο απλή, αλλά και φθηνότερη λύση, όπως προτείνει η Daily Express. O ειδικός στην οικιακή υγιεινή Brian Toward, είπε στο μέσο πως το μόνο που χρειάζεστε, είναι οι φλούδες από ένα λεμόνι.

Ο ειδικός είπε στο μέσο πως η πιο συχνή συμβουλή θα ήταν η χρήση ξυδιού και μαγειρικής σόδας, αλλά αυτό το μείγμα δεν μπορεί εγγενώς να διαλύσει οργανικά υπολείμματα που βουλώνουν τους σωλήνες.

Δείτε επίσης: Quiz: Πόσο καλά ξέρεις τα Εγκλήματα;

Φλούδες από λεμόνι: Η νέα λύση για το μπάνιο

Φυσικά ο ειδικός δεν προτείνει να σφηνώσετε φλούδες από εσπεριδοειδή μέσα στους σωλήνες. Η χρήση τους γίνεται ως εξής:

Στον νιπτήρα ή στη μπανιέρα, κλείστε την τάπα του σιφωνιού, και βάλτε γύρω της μερικές χούφτες φλούδες λεμονιού, ακόμα και πορτοκαλιού.

Περιχύστε με καυτό ή βραστό νερό, αρκετό για να καλύψει τις φλούδες και αφήστε το να κάτσει για ένα με δύο λεπτά.

Αφαιρέστε τις φλούδες με μία κουτάλα ή κάποιο άλλο εργαλείο, και ανοίξτε το σιφώνι όσο το νερό είναι ακόμα καυτό.

Όπως εξηγεί ο κ. Toward, αυτό που θα κάνει τη «δουλειά», είναι τα αιθέρια έλαια του λεμονιού, τα οποία έχουν την ιδιότητα να μαλακώνουν τα λίπη, βοηθώντας την απορροή τους, αφήνοντας ταυτόχρονα μία ευχάριστη μυρωδιά.

Ακόμα πιο σημαντικό πλεονέκτημα, είναι ότι ουσιαστικά δεν κοστίζουν τίποτα. Απλά, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τα φρούτα για μαγειρική, κρατήστε μερικές από τις φλούδες, για τακτική χρήση στο μπάνιο.