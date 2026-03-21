Ξεσπά η Χρηστίδου μετά τα σχόλια της Καμπούρη για το Pride: «Δεν είναι αισθητική, είναι ελευθερία»

Σάλος έχει δημιουργηθεί μετά τα σχόλια της Δέσποινας Καμπούρη περί Pride το οποίο χαρακτήρισε ως μια διοργάνωση «πολύ χαμηλής αισθητικής». Με τη σειρά της, και η Σίσσυ Χρηστίδου τοποθετήθηκε για τα σχόλια της δημοσιογράφου από το βήμα της εκπομπής της.

Συγκεκριμένα, μέσω του «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega δήλωσε: «Δεν μπορείς να λες για το Pride ότι δεν ταιριάζει με την αισθητική μου, ακόμη και αν το νιώθεις γιατί μικραίνεις τον αγώνα.

Αφαιρείς τη βασική ουσία του αγώνα που δεν είναι η αισθητική, είναι η ελευθερία. Ελευθερία που αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν.

Και όταν μιλάμε για την αισθητική...Είμαστε στο 2026. Το πώς εκφράζουμε την αισθητική μας απέναντι στους ανθρώπους και δεν θα το περιορίσω στο gay pride, γιατί έχει αλλάξει; Γιατί δεν ξέρεις την ιστορία του καθενός».

Δέσποινα Καμπούρη: Οι δηλώσεις για το Pride

Υπενθυμίζεται ότι, η Δέσποινα Καμπούρη είπε στον αέρα του Πρωινού τα ακόλουθα:

«Μια γιορτή ταχύτητας με τακούνια και ψηλοτάκουνα, για να δούμε ποιος θα κρατήσει την ισορροπία του πάνω στα ψηλοτάκουνα; Εγώ ξέρω ομοφυλόφιλους οι οποίοι δεν συμφωνούν με όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται.

Λοιπόν, εμένα δεν μου περνάει κανένα μήνυμα. Εγώ έτσι κι αλλιώς εκτιμώ όλους τους ανθρώπους, δεν περιμένω να δω τους διαγωνισμούς με ψηλοτάκουνα για να αποφασίσω αν υποστηρίζω όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους διακρίνω και να τους ξεχωρίζω.

Πολύ χαμηλής αισθητικής γιορτή που δεν καταφέρνει τον στόχο της. Δεν περνάει. Έχουμε το δικαίωμα να μη μας αρέσει ως θέαμα; Το έχουμε αυτό το δικαίωμα ή θα μας το αφαιρέσεις κι αυτό;

Στο λέω εγώ, που ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ δημοκρατικός άνθρωπος, με πολύ ανοιχτούς ορίζοντες. Yποστηρίζω όλους τους ανθρώπους, όλοι είμαστε ίσοι. Έχω το δικαίωμα αυτό το θέαμα να μη μου αρέσει;».