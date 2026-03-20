Δέσποινα Καμπούρη για Gay Pride: «Έχω το δικαίωμα να πιστεύω ότι ο πραγματικός ακτιβισμός δεν είναι αυτό;»

Χθες (19/3) στο Πρωινό η Δέσποινα Καμπούρη αναφέρθηκε στο Gay Pride κάνοντας λόγο για μια «πολύ χαμηλής αισθητικής γιορτής που δεν καταφέρνει τον στόχο της» με τον Πάνο Κατσαρίδη να διαφωνεί έντονα, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν όλο το πάνελ, αλλά και ο Γιώργος Λιάγκας.

Αναλυτικότερα, η Δέσποινα Καμπούρη είπε στον αέρα του Πρωινού τα ακόλουθα:

«Μια γιορτή ταχύτητας με τακούνια και ψηλοτάκουνα, για να δούμε ποιος θα κρατήσει την ισορροπία του πάνω στα ψηλοτάκουνα; Εγώ ξέρω ομοφυλόφιλους οι οποίοι δεν συμφωνούν με όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται.

Λοιπόν, εμένα δεν μου περνάει κανένα μήνυμα. Εγώ έτσι κι αλλιώς εκτιμώ όλους τους ανθρώπους, δεν περιμένω να δω τους διαγωνισμούς με ψηλοτάκουνα για να αποφασίσω αν υποστηρίζω όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους διακρίνω και να τους ξεχωρίζω.

Πολύ χαμηλής αισθητικής γιορτή που δεν καταφέρνει τον στόχο της. Δεν περνάει. Έχουμε το δικαίωμα να μη μας αρέσει ως θέαμα; Το έχουμε αυτό το δικαίωμα ή θα μας το αφαιρέσεις κι αυτό;

Στο λέω εγώ, που ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ δημοκρατικός άνθρωπος, με πολύ ανοιχτούς ορίζοντες. Yποστηρίζω όλους τους ανθρώπους, όλοι είμαστε ίσοι. Έχω το δικαίωμα αυτό το θέαμα να μη μου αρέσει;».

Καμπούρη: «Έχω το δικαίωμα να πιστεύω ότι ο πραγματικός ακτιβισμός δεν είναι αυτό;»

Αργότερα μέσα στην ημέρα η Δέσποινα Καμπούρη θέλησε να απαντήσει μέσα από ανάρτηση στο Instagram στα σχόλια που δέχθηκε, ανεβάζοντας μια φωτογραφία της από παλαιότερο pride όπου είχε δώσει το «παρών» και γράφοντας:

«Το έχω ζήσει, το έχω νιώσει, το έχω στηρίξει. Πάντα όμως είχα τον ίδιο προβληματισμό για το Gay Pride: Μήπως η ουσία χάνεται πίσω από την υπερβολή;

Όσοι με γνωρίζουν προσωπικά αλλά και όσοι έχει τύχει να παρακολουθήσουν την πορεία μου, τα κείμενά μου, τις δημόσιες τοποθετήσεις μου, σίγουρα θα ξέρουν ότι πάντοτε υπερασπιζόμουν την αλήθεια και τα δικαιώματα ΟΛΩΝ των ανθρώπων. Είμαστε όλοι ίσοι, ελεύθεροι να εκφράσουμε τις επιθυμίες μας και να ζήσουμε όπως ακριβώς θέλουμε. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής εξέφρασα την αντίθεσή μου με τον τρόπο που ορισμένοι άνθρωποι προσπαθούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους στο gay pride».

«Μπορώ να έχω κι εγώ το δικαίωμα ως ελεύθερος άνθρωπος να πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι που πρωτοστατούν σε αυτό δεν καταφέρνουν να μεταφέρουν ένα τόσο ηχηρό μήνυμα και να διεκδικήσουν κάτι τόσο σοβαρό όπως τα ίσα δικαιώματα στον γάμο, στην εργασία, στην ασφάλεια, στην αποδοχή, στην αντίσταση στις διακρίσεις, στη βία και τον αποκλεισμό, κάνοντας διαγωνισμό ταχύτητας πάνω σε ψηλοτάκουνα; Έχω το δικαίωμα να πιστεύω ότι ο πραγματικός ακτιβισμός δεν είναι αυτό;

Στο pride το μήνυμα της διεκδίκησης και του αγώνα χάνεται πίσω από την εικόνα της υπερβολής. Αν το μήνυμα δε φτάνει σε εμένα που είμαι έτοιμη να το λάβω, αμφιβάλλω αν θα διαρρήξει το τείχος της ομοφοβίας που πράγματι υπάρχει.

Ο προβληματισμός λοιπόν δεν αφορά στην παρέλαση περηφάνιας, αλλά αν αυτή η περηφάνια μπορεί να κατοχυρωθεί για τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου.

Μπορούμε να διαφωνούμε χωρίς να αμφισβητούμε ο ένας τις προθέσεις του άλλου; Ας υπάρχει χώρος για διάλογο με σεβασμό, ακόμη κι όταν δεν συμφωνούμε», κατέληξε η Δέσποινα Καμπούρη.