Ξέσπασε η Εριέττα Κούρκουλου: «Λυπήθηκα για την κατάντια μας - Αυτοί θέλουμε να είμαστε;»

Ξέσπασε η Εριέττα Κούρκουλου, μέσα από διαδοχικά stories που ανέβασε στο Instagram σήμερα, Δευτέρα (2/3), καταδικάζοντας σχόλια που γράφονται εδώ και λίγες ώρες σε social media και Διαδίκτυο για τους Έλληνες που έχουν αποκλειστεί στο Ντουμπάι, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Μάλιστα, δημοσίευσε κάποια ενδεικτικά σχόλια που τη σόκαραν, εκφράζοντας δημόσια την αγανάκτησή της, αλλά και την απορία της αν «αυτοί θέλουμε να είμαστε», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

«Ναι μπορεί πολλοί να μην ασχολήθηκαν με την Γενοκτονία στην Γάζα. Ναι μπορεί να βρίσκονται "στον κόσμο τους" μέχρι που τους χτύπησε την πόρτα "το πρόβλημα".

Όμως άλλο να διαφωνούμε με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον κόσμο κάποιοι συνάνθρωποί μας και άλλο να τους κοροϊδεύουμε σε μία δύσκολη στιγμή ή να τους ευχόμαστε πράγματα που δεν θα ευχόμασταν στον χειρότερό μας εχθρό.

Το εάν κάποιος είναι influencer, DJ, πλούσιος, φτωχός, ενημερωμένος ή ανίδεος, δεν καθορίζει την αξία της εμπειρίας του, πόσο μάλλον της ζωής του.

Πολύ λυπάμαι για τη νοοτροπία που βασιλεύει στη χώρα μας και δυστυχώς μόνο πάνω μας θα γυρίσει όλο αυτό», έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου.

Το insta story της Εριέττας Κούρκουλου | @eriettakourkouloulatsi - Instagram

Δημοσιεύοντας screenshot από κάποια σχόλια, αναρωτήθηκε: «Διάβαζα τις ευχές και τα λόγια συμπαράστασης ανθρώπων από άλλες χώρες για τους συνανθρώπους τους που βρίσκονται σε έμμεσο ή άμεσο κίνδυνο και λυπήθηκα για τη δική μας κατάντια! Αναρωτιέμαι... Αυτοί θέλουμε να είμαστε; Αλήθεια;».