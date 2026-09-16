Ξέσπασμα Αϊβάζη για τα σχόλια της Μάνου για Μαζωνάκη: «Φτάνει με τη χολή σας»

Σε βαρείς χαρακτηρισμούς κατά της Αφροδίτης Μάνου προχώρησε ο Γιάννης Αϊβάζης μέσα από τα social media, λόγω του άτοπου σχολίου που έκανε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, διαβάζοντας την τελευταία ανάρτηση της τραγουδίστριας που αναφερόταν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και χρησιμοποίησε σκληρά λόγια προς το πρόσωπό της.

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα – κι αυτόν και τη δουλειά του – αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας», έγραψε η Αφροδίτη Μάνου, με την τοποθέτησή της να πυροδοτεί κύμα αντιδράσεων στα social media.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αϊβάζη | Instagram

Ο ηθοποιός αναδημοσίευσε στο Instagram Story του την επίμαχη ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου και έστειλε το δικό του, ηχηρό μήνυμα προς την τραγουδίστρια.

«Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σαν “εσάς” ! Φτάνει με την χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας!!! Καλημέρα σας», έγραψε ο Γιάννης Αϊβάζης.