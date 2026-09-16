«Ο Μαζωνάκης μου έδωσε ένα μάθημα στο φευγιό του»: Το ιδιαίτερο «αντίο» του Γιάννη Χαρούλη

Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε ο Γιάννης Χαρούλης, κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας που έδωσε το βράδυ της Τρίτης (15/09) στον Λυκαβηττό.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης δήλωσε πως στεναχωρήθηκε πολύ για την απώλειά του λαϊκού ερμηνευτή, ενώ μίλησε για την αυθεντικότητά του, λέγοντας:

«Ήταν ιδιαίτερος, ήταν πάντα σαν παιδί. Ήταν αληθινός σαν παιδί. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι τα παιδιά, ελεύθερα. Καλό ταξίδι στον Γιώργη τον Μαζωνάκη, καλό παράδεισο» είπε και συμπλήρωσε:

«Κάπου είδα ένα βίντεό του και πήρα μάθημα απ’ αυτό. Ήταν από τις τελευταίες συναυλίες του και έλεγε στον κόσμο του: “Σας ευχαριστώ και δεν το έχω σαν δεδομένο”. “Δεν είναι τίποτα δεδομένο”, έλεγε. Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα. Να ‘σαι καλά μωρέ Γιώργη… Καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα, κρίμα».