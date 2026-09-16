«Μπορεί στην πράξη να διεκδικήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης την επάνοδό του στην πολιτική;». Αυτό το ερώτημα τίθεται εμφατικά στο δημόσιο διάλογο μετά την αποφυλάκιση του καταδικασθέντα για συμμετοχή και διευθυντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και τη δήλωση προθέσεών του.

Η κυβέρνηση παραπέμπει στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που είχε λάβει για το εκλογικό «μπλόκο» σε κόμματα με πραγματικό ή υποκρυπτόμενο αρχηγό καταδικασθέντα για εγκληματική οργάνωση, κρίνοντας ότι οι «φραγμοί» που έχουν θεσπιστεί είναι επαρκείς και παραπέμποντας για τις αποφάσεις στον Άρειο Πάγο, δίνοντας το στίγμα ότι δεν απαιτείται νέος νόμος.

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«Επί των ημερών δικής μας διακυβέρνησης και με δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες δημιουργήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο ούτως ώστε να μπορεί ο Άρειος Πάγος να αποφασίζει να μη συμμετέχουν σε εκλογές κόμματα που ηγούνται καταδικασμένοι για εγκληματική οργάνωση. {…} Πάντοτε ο Άρειος Πάγος αποφασίζει, εμείς φτιάχνουμε το νομοθετικό πλαίσιο», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ.

Σε ανάλογο μήκος κύματος ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης τόνισε στο Ertnews ότι «η δημοκρατία πάντοτε πρέπει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να προστατεύεται από όσους την αντιστρατεύονται και την υπονομεύουν. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο σε σχέση με το ποιος μπορεί να είναι επικεφαλής ή μέσω αχυρανθρώπου να κατέρχεται στις εκλογές. Αυτό θα το αποφασίσει το αρμόδιο τμήμα του Άρειου Πάγου».

Την ίδια ώρα, οι συνταγματολόγοι συγκλίνουν ότι η αποφυλάκιση Κασιδιάρη δεν αναιρεί τους νομικούς περιορισμούς αναφορικά με την πραγματική ή υποκρυπτόμενη ηγεσία κόμματος, καθώς η διάρκεια της ποινής σχετίζεται με την ποινή των 13 ετών που επέβαλε το δικαστήριο και όχι με τον πραγματικό χρόνο σχεδόν 7 ετών έκτισης αυτής, συνεπώς το νομοθετικό «μπλόκο» λήγει τον Οκτώβριο του 2033.

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Μοναδική οδός την οποία μπορεί να ακολουθήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι η εκλογική κάθοδος ως μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος. Το εγχείρημα, ωστόσο, θεωρείται ανέφικτο ως προς το αποτέλεσμα, καθώς η εκλογή του σε αυτή την περίπτωση απαιτεί το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτό μεταφράζεται στο να λάβει π.χ τις ψήφους του 50% της Α’ Αθηνών.

Το σενάριο προσπάθειας συμμετοχής στις εκλογές ως υποψήφιος βουλευτής με άλλο κόμμα του οποίου στην πραγματικότητα θα ηγείται, προσκρούει στο θεσμικό πλαίσιο και θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε αποκλεισμό του κόμματος από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, αφού θα ενεργοποιήσει τον ουσιαστικό έλεγχο ως προς το εάν η οργάνωση και η δράση του κόμματος υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Νομοθετικός φραγμός υπάρχει και για την περίπτωση του λεγόμενου αχυρανθρώπου. Για την περίπτωση, δηλαδή, κατά την οποία ο Κασιδιάρης θα επιχειρήσει να βάλει ως «μπροστινό» κόμματος άλλο πρόσωπο κινώντας ο ίδιος τα νήματα από το παρασκήνιο. Τότε ο Άρειος Πάγος ερευνά την «υποκρυπτόμενη ηγεσία». Όσο περισσότερο, δε, ο Ηλίας Κασιδιάρης εμφανίζεται με αρχηγικό προφίλ τόσο περισσότερα είναι τα στοιχεία που θα συγκεντρώνονται για τον αληθινό καθοδηγητή του κομματικού σχηματισμού.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επίσημες ανακοινώσεις του Κασιδιάρη τη Δευτέρα για τα αποκαλυπτήρια του ονόματος του κόμματος και την περίφημη νομική φόρμουλα που η δικηγόρος του υποστηρίζει ότι έχει βρει ο ίδιος για να υπερβεί τα νομοθετικά εμπόδια.