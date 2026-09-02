Ξέσπασμα Τζορτζ Κλούνεϊ κατά Τραμπ – Η ατάκα για «κακιστοκρατία» που άναψε φωτιές

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεπεράσουν την «δυστυχή» περίοδο της ιστορίας τους που διανύουν σήμερα υπό τη κυβέρνηση Τραμπ, μία κυβέρνηση που την απαρτίζουν «οι χειρόιτεροι».

«Υπάρχει μία πολύ καλή λέξη, κακιστοκρατία, που περιγράφει μία χώρα που κυβερνάται από πρόσωπα με τις λιγότερες ικανότητες. Πιστεύω ότι ζούμε ίσως μία κακιστοκρατία αυτήν την στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε», είπε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου εν όψει των εγκαινίων της Μόστρα της Βενετίας κατά την διάρκεια της οποίας θα τιμηθεί για τον Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της καριέρας του.