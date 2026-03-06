Μενού

Ζεντάγια: Κι όμως είχε επιβεβαιώσει τον γάμο της με τον Χόλαντ χωρίς να το καταλάβει κανείς

Μπορεί εμείς να ενημερωθήκαμε για τον γάμο του ζευγαριού από τον στιλίστα, Λο Ρόουτς, στα Actor Awards, ωστόσο η Ζεντάγια το είχε επιβεβαιώσει ημέρες πριν.

Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ
Ζεντάγια και Τομ Χόλαντ | Shutterstock
Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ παντρεύτηκαν μέσα στο 2026 - μάλλον δηλαδή - χωρίς να το πάρει είδηση κανείς. Το χολιγουντιανό ζευγάρι κατόρθωσε να προστατέψει ένα από τα πολυσυζητημένα events της χρονιάς, πραγματοποιώντας τον γάμο του αθόρυβα, μακριά από κάμερες και φωτογράφους.

Οι δυο τους, αν και αρκετές φορές έχουν αναφερθεί δημόσια στη σχέση τους, κρατούσαν ανέκαθεν χαμηλό προφίλ, συνεπώς δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός, ότι επέλεξαν να μην επικοινωνησουν κάτι τόσο προσωπικό.

