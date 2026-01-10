Ζωζώ Σαπουντζάκη: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία της

Στο νοσοκομείο παραμένει από την περασμένη Κυριακή η ηθοποιός Ζωζώ Σαπουντζάκη καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικό πρόβλημα.

Μιλώντας για τα νεότερα της κατάστασης της υγείας της, η συνεργάτιδά της, Σταυρίνα Ευστρατιάδη ανέφερε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ότι αποφασίστηκε η Ζωζώ Σαπουντζάκη να παραμείνει στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες ακόμα για να υποβληθεί σε περισσότερες εξετάσεις και να αποφευχθεί ο κίνδυνος υποτροπής.

Συγκεκριμένα, η Σταύρινα Ευστρατιάδη ανέφερε: «Θα κάτσει λίγες μέρες ακόμα στο νοσοκομείο, γιατί εντάξει, πήγαμε με πολύ χαμηλό οξυγόνο την Κυριακή το βράδυ, αλλά τώρα της κάνουν και άλλες εξετάσεις και όταν πάρουν την απόφαση οι γιατροί να βγει από το νοσοκομείο, πρέπει να είναι εντελώς καλά. Δεν θέλω να έχω περιπέτειες στο σπίτι και να επανερχόμαστε πάλι στο νοσοκομείο και όλα αυτά»

Ερωτηθείσαν για τον σύντροφο της Ζωής Σαπουντζάκη, Πύρρο, διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να την επισκεφτεί. «Ο κύριος Πύρρος είναι και αυτός κλινήρης και έχει κινητικά προβλήματα. Δεν μπορεί να την επισκεφθεί. Η Ζωζώ καταλαβαίνει όταν της λέω ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι έχει πρόβλημα με την αναπνοή της. Εντάξει, έχω κάποια κολπάκια κι εγώ που της λέω ότι έχουμε κάποιες παραστάσεις, πρέπει να μείνεις, για να φτιάξεις τη φωνή σου, αυτά, ξέρετε τώρα».