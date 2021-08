Τα χαβανέζικα πουκάμισα που δεν πρέπει να λείπουν από καμία αντρική ντουλάπα

Οι ταινίες ως γνωστόν, επηρεάζουν τη μόδα και μάλιστα οι χαρακτήρες πολύ περισσότερο. Ένας από αυτούς ήταν ο (αναπάντεχος) Tony Montana από την ταινία Scarface, όπου με τα παιχνιδιάρικα print στα πουκάμισα του, κατάφερε να δημιουργήσει το δικό του χαρακτηριστικό στιλ. Και φυσικά στα βήματά του έχουν ακολουθήσει πολλοί χαρακτήρες ταινιών, όπως πρόσφατα ο Brad Pitt στο Once Upon A Time In Hollywood,ο οποίος φορώντας το μοναδικό κίτρινο χαβανέζικο πουκάμισό του, ήταν πιο γοητευτικός από ποτέ.

