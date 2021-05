Διατεθειμένος να υποβληθεί σε έλεγχο για χρήση ναρκωτικών φέρεται πως είναι ο Damiano David, μέλος του συγκροτήματος που κέρδισε τη Eurovision με την Ιταλία. Ένα βίντεο που δείχνει τον frontman του συγκροτήματος να σκύβει πάνω από τραπέζι στο «green room» κατά τη διάρκεια του 65ου διαγωνισμού τραγουδιού ξεσήκωσε θύελλα φημών, με αρκετούς να υποστηρίζουν πως ο τραγουδιστής των Maneskin έκανε χρήση κοκαΐνης κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, σύμφωνα με την DailyMail.

Το μεσημέρι της Κυριακής το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε, σύμφωνα με τους διοργανωτές του ευρωπαϊκού φεστιβάλ τραγουδιού της EBU, ότι ο Damiano πρόκειται να υποβληθεί οικειοθελώς σε έλεγχο. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η EBU αναφέρεται πως ο τραγουδιστής θα υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, μόλις επιστρέψει στην πατρίδα του.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Γνωρίζουμε τις εικασίες σχετικά με το πλάνο των Ιταλών νικητών του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο Green Room χθες το βράδυ. Το συγκρότημα αρνήθηκε τους ισχυρισμούς για χρήση ναρκωτικών και ο εν λόγω τραγουδιστής θα κάνει εθελοντικά τοξικολογικές εξετάσεις, όταν επιστρέψει στο σπίτι του. Αυτό το ζήτησαν οι ίδιοι χθες το βράδυ, αλλά δεν μπόρεσε να διοργανωθεί αμέσως από την EBU. Το συγκρότημα, η διοίκηση και ο επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχαν ναρκωτικά στο Green Room και εξήγησαν ότι ένα ποτήρι έσπασε στο τραπέζι τους και καθαριζόταν από τον τραγουδιστή. Η EBU μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρέθηκε σπασμένο γυαλί μετά από επιτόπιο έλεγχο. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε προσεκτικά τα πλάνα και θα ενημερώσουμε για περαιτέρω εξελίξεις».

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη νίκη του ιταλικού γκρουπ, ο Damiano δήλωσε: «Δεν κάνω ναρκωτικά, παρακαλώ μη λέτε τέτοια πράγματα», απαντώντας σε ερώτηση για την τηλεοπτική εικόνα που έγινε viral.

“I don’t of drugs....No cocaine please, don’t say that”.



Italy’s #Eurovision lead singer when asked about the video circulating of him appearing to sniff something off the table on live TV.



pic.twitter.com/XekD9f4TrB