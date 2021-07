Maneskin: Σε 12 ώρες ξεπέρασε τα 4.000.000 views το I Wanna Be Your Slave

Οι Måneskin δεν χρειάζονται εισαγωγή… Οι Ιταλοί που νίκησαν στη Eurovision ανεβαίνουν στις κορυφές των παγκοσμίων charts, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια streams. Τα singles «Beggin» και «I wanna be your slave» βρίσκονται σήμερα στο #1 και #10 στο Spotify Top 50 Global Chart αντίστοιχα. Το «I wanna be your slave» περιλαμβάνεται στο τελευταίο άλμπουμ των Måneskin «Teatro d'ira - Vol. Ι», (+750 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα), που κυκλοφορεί

από την Panik Records και την Sony Music.

Το επίσημο βίντεο του «I wanna be your slave» ρίχνει το κοινό μέσα σε μια λούπα όπου οι απαγορευμένες επιθυμίες συνδυάζονται με μια μικρή θυσία. Ως αστέρια ενός live show χωρίς κανένα φίλτρο, οι Måneskin αντικατοπτρίζουν τέλεια τη διάθεση και τους στίχους του τραγουδιού, όπου διαφορετικές φιγούρες μιλούν για σεξουαλικότητα σε όλες τις αποχρώσεις της… Η αντίθεση που υπάρχει μέσα στον καθένα από εμάς που μας κάνει ανθρώπους - είτε ατελείς είτε αμαρτωλούς - που χρειάζονται λύτρωση όμως.

Σε σκηνοθεσία του Simone Bozzelli, οι οπτικές αφηγήσεις του διερευνούν τις σχέσεις ισχύος στον τομέα των παρορμήσεων και των σχέσεων. Ο Bozzelli είναι νικητής στη 35η τελετή της International Film Critics της Βενετίας, με την ταινία μικρού μήκους «J'Adore», η οποία είναι σε παραγωγή της Think | Cattleya. Το συγκρότημα επέλεξε να φορέσει ρούχα Gucci και αξεσουάρ που χρησιμοποιούνται από τις πιο εμβληματικές συλλογές του Creative Director, Alessandro Michele.

Το «I wanna be your slave» έχει γίνει πλατινένιο στην Ιταλία, στη Φινλανδία και στην Πολωνία και έξι φορές πλατινένιο στη Ρωσία και έχει γίνει χρυσό στην Αυστρία, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία και στην Τουρκία. Τόσο το «I wanna be your slave» όσο και το «Beggin» έχουν φτάσει στο Top20 στο Spotify Top 200 Chart στις ΗΠΑ και σήμερα ανέβηκαν στο # 5 και # 7 στο UK Singles Chart, αντίστοιχα.

Οι Måneskin είναι το πρώτο συγκρότημα από την Ιταλία που έχει δύο singles ταυτόχρονα στο Top 10 Singles Chart στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας αξιοθαύμαστος θρίαμβος που θα μετατραπεί σε μια καταπληκτική περιοδεία, όπου το συγκρότημα θα ανέβει στη σκηνή στα μεγαλύτερα μουσικά festivals της Ευρώπης, το καλοκαίρι του 2021 και το 2022, μαζί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Θα εμφανιστούν για πρώτη φορά, σε σημαντικούς αθλητικούς χώρους στην Ιταλία ως μέρος της περιοδείας τους σε ολόκληρη τη χώρα. Η live tour θα κρατήσει 13 μέρες, έχει ήδη πουλήσει πάνω από 100.000 εισιτήρια και έξι συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν αυτό το χειμώνα και την επόμενη άνοιξη είναι ήδη sold out

Με 24 πλατινένιους δίσκους και 4 χρυσούς, οι Måneskin κάνουν το μεγάλο βήμα στη διεθνή καριέρα τους, κατακτώντας τα πάντα με το πέρασμά τους και τη μουσική τους.