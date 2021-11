Adele: Ραγίζει καρδιές με το νέο της τραγούδι «To Be Loved»

Το απόλυτο comeback στη δισκογραφία κάνει η Adele μετά από έξι χρόνια απουσίας. Η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα το πρώτο της κομμάτι με τίτλο «Easy on me», ενώ αυτή την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου, αναμένεται να κυκλοφορήσει και ο ολοκληρωμένος της δίσκος με τίτλο «30». Mέσα σε όλα αυτά η Adele αποφάσισε να κάνει και μια έκπληξη στους φανς της το βράδυ της Τετάρτης (17/11) ανεβάζοντας στο Youtube εντελώς ξαφνικά ένα ακόμη κομμάτι από τον δίσκο, με τίτλο «To Be Loved».

Διαβάστε ακόμη: Adele: Σπάει το ένα μετά το άλλο τα ρεκόρ το νέο της τραγούδι

Αρχικά, προκλήθηκε ένας μικρός πανικός, μιας και πολλοί νόμιζαν ότι το τραγούδι ανέβηκε κατά λάθος. Γρήγορα, όμως αντιλήφθηκαν πως ήταν ένας τρόπος της Adele να τους δείξει πως σε αυτό τον νέο της δίσκο θα ακούσουν την πιο αληθινή εκδοχή της. Η τραγουδίστρια, λοιπόν, ανέβασε ένα video από το σαλόνι του σπιτιού της, σε χαμηλή ανάλυση, στο οποίο δεν έχει κάνει την παραμικρή επεξεργασία.

Το τραγούδι «To Be Loved» θα είναι το προτελευταίο στον δίσκο της και αποτελεί μία από τις πιο δυνατές μπαλάντες, που μας έχει χαρίσει. Ακούμε απλά την υπέροχη, κρυστάλλινη φωνή της Adele και το πιάνο. Τίποτε άλλο. Όσον αφορά τους στίχους του κομματιού τώρα; Εκεί είναι οι χιλιάδες άτομα που το άκουσαν, λύγισαν και ξέσπασαν σε δάκρyα. Η Βρετανή τραγουδίστρια αρχικά μιλάει για τις ελπίδες της στο θεσμό της οικογένειας, όμως στο τέλος συνειδητοποιεί ότι «το να σε αγαπούν και να αγαπάς στο υψηλότερο επίπεδο, σημαίνει να χάνεις όλα τα πράγματα, χωρίς τα οποία δεν μπορείς να ζήσεις».

Στο τελείωμα του κομματιού η φωνή της Adele φτάνει τόσο ψηλά, που σου προκαλεί ένα συναίσθημα ανατριχίλας. Δεν είναι τυχαίο πως σε ελάχιστες μόνο ώρες, το κομμάτι έχει φτάσει το 1 εκατομμύριο προβολές και όλος ο πλανήτης ασχολείται και πάλι μαζί της. «Είμαστε συγκλονισμένοι» γράφει το CNN, ενώ η βρετανική Daily Mail επιλέγει ένα από τα σχόλια των χρηστών στα social media: «Eίναι το τραγούδι του αιώνα».

Adele so casually sings ‘To Be Loved’ on her couch and it easily sounds like a classic and one of the greatest songs ever written without even being released yet.



‘30’ is going to be her best album yet. pic.twitter.com/uGp0dZck51 — Alex Goldschmidt (@alexandergold) November 17, 2021

Not Adele singing her soul on "To be loved" and then being like this at the end #Adele pic.twitter.com/XvhT2FUeTI November 17, 2021

Adele’s ‘To Be Loved’ the song of the century... the classic we all deserve. pic.twitter.com/E7DewfxViR — fran (@adeledrinkswine) November 17, 2021

WAIT WHAAAAT!!! I wasn't prepared for that! #adele

✨to be loved and love at the highest count means to lose all the things I can’t live without✨ pic.twitter.com/WQIcR7zg5E — hanna (@_hanna_sophie_) November 17, 2021

Η ίδια αποθέωση γίνεται και στο Twitter, με τους χρήστες να σχολιάζουν πως «H Adele ξύπνησε και θέλησε να μας κάνει να κλάψουμε» ή «αυτό το τραγούδι είναι τα πάντα».