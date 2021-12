Σαν σήμερα, 24 Δεκεμβρίου ο Φραντς Γιόζεφ Γκρούμπερ συνθέτει το τραγούδι Άγια Νύχτα

Είναι το πλέον αναγνωρίσιμο και αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Είναι, μάλλον, απίθανο να μην το έχει ακούσει ή ακόμα και να το έχει σιγοτραγουδήσει κάποιος, όποια κι αν είναι τα... μουσικά του γούστα. Οι νύχτες των Χριστουγέννων με το κρύο έξω και τη ζέστη μέσα, δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ή στο οικογενειακό τραπέζι. Δε είναι τυχαίο πως, όπως υπολογίζεται, έχει μεταφραστεί σε πάνω απο 300 γλώσσες!

Μεγάλοι συνθέτες, άνθρωποι που άφησαν το στίγμα τους στην παγκόσμια μουσική κληρονομιά το έχουν αποθεώσει. Ο Βέρντι, ο Βάγκνερ, ο Πουτσίνι και άλλοι, το αναγνώρισαν ως ένα βαθιά θρησκευτικό τραγούδι, με μια παράξενη δύναμη που φτάνει κατευθείαν στις καρδιές των ανθρώπων.

Δημιουργός του είναι ο Φραντς Γιόζεφ Γκρούμπερ, ωστόσο, κατά καιρούς η πατρότητα του τραγουδιού αυτού έχει αποδοθεί σε συνθέτες με σπάνιο ταλέντο. Ίσως εξαιτίας της σπάνιας ομορφιάς του. Ο Μότσαρτ, ο Χάιντν και ο Μπετόβεν είναι κάποιοι από αυτούς που θεωρήθηκαν δημιουργοί της Άγιας Νύχτας!

Το... ξεχασμένο τραγούδι και τα «αχόρταγα» ποντίκια

Δημιουργός του, ωστόσο, αποδείχθηκε πως είναι ο Αυστριακός Φραντς Γιόζεφ Γκρούμπερ ο οποίος αφού σπούδασε επέστρεψε στο χωριό του στα βόρεια της χώρας όπου δούλεψε ως δάσκαλος και οργανίστας στην τοπική εκκλησία. Την ίδια περίοδο ήταν οργανίστας και χοράρχης στο ναό του Αγίου Νικολάου στο γειτονικό χωριό Όμπερντορφ, όπου και πρωτοπαρουσίασε την Άγια Νύχτα, σε στίχους του ιερέα Γιόζεφ Μορ, μια ημέρα σαν σήμερα, την παραμονή των Χριστουγέννων του 1818.

Η αλήθεια είναι πως ο ιερέας Μορ είχε γράψει τους στίχους δυο χρόνια νωρίτερα, ωστόσο, δεν έβρισκε την κατάλληλη μουσική για να τους ντύσει. Η συνάντηση με τον Φραντς Γιόζεφ Γκρούμπερ ήταν καθοριστική.

Ο Φραντς Γιόζεφ Γκρούμπερ συνέθεσε τη μουσική και στην πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού συνόδευσε τη χορωδία με την κιθάρα του αφού, σύμφωνα με την παράδοση, το εκκλησιαστικό όργανο του ναού δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία, καθώς τα ποντίκια είχαν... φάει κάποια από τα εξαρτήματά του!

Τα επόμενα χρόνια, ο Γκρούμπερ έγραψε παραλλαγές της Άγιας Νύχτας για εκκλησιαστικό όργανο και για εκκλησιαστικό όργανο και ορχήστρα, ενώ ενορχήστρωσε διάφορα κάλαντα και λειτουργίες, που παίζονται και σήμερα στις εκκλησίες της Αυστρίας.

Η απόλυτη επιβεβαίωση για το ποιος έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι, όσο κι αν μοιάζει απίθανο, ήρθε μόλις το 1995! Τότε ανακαλύφθηκε μία παρτιτούρα που ανήκε στον Μορ, με τον Γκρούμπερ να υπογράφει τη σύνθεση. Σύμφωνα με αυτή την παρτιτούρα, βέβαια, προκύπτει μια άλλη ιστορία όπου στίχοι και μουσικοί φαίνεται να γράφτηκαν μαζί, το 1816.

Ένας άλλος... αστικός μύθος για την Άγια Νύχτα, αναφέρει πως το τραγούδι ακούστηκε εκείνη την παραμονή Χριστουγέννων και μετά ξεχάστηκε. Το 1825 ένα επισκευαστής εκκλησιαστικών οργάνων ανακάλυψε την παρτιτούρα και «ξαναζωντάνεψε» το τραγούδι.

Οι ελληνικοί στίχοι

Άγια νύχτα, σε προσμένουν,

με χαρά οι Χριστιανοί

και με πίστη ανυμνούμε

το Θεό δοξολογούμε

μ' ένα στόμα, μια φωνή.

Ναι με μια φωνή.

Η ψυχή μας φτερουγίζει,

πέρα στ' άγια τα βουνά

όπου ψάλλουν οι αγγέλοι

απ' τα ουράνια θεία μέλη

στον Σωτήρα «ωσαννά».

Ψάλλουν «ωσαννά».

Στης Βηθλεέμ ελάτε

όλοι στα βουνά τα ιερά

και μ' ευλάβεια μεγάλη

κει που άγιο φως προβάλλει

προσκυνήστε με χαρά.

Ναι με μια χαρά.

Οι αγγλικοί στίχοι

Silent night Holy night

All is calm all is bright

Round yon virgin Mother and Child

Holy infant so tender and mild

Sleep in heavenly peace

Sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night,

Shepherds quake at the sight.

Glories stream from heaven afar,

Heav'nly hosts sing Alleluia;

Christ the Savior is born;

Christ the Savior is born.

Silent night, holy night,

Son of God, love's pure light.

Radiant beams from Thy holy face,

With the dawn of redeeming grace,

Jesus, Lord, at Thy birth;

Jesus, Lord, at Thy birth.