Eurovision: Οι πιο εντυπωσιακές συμμετοχές στην ιστορία του διαγωνισμού

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον 66ο διαγωνισμό της Eurovision και οι πρόβες έχουν ήδη ξεκινήσει. Από τους δύο ημιτελικούς που θα διεξαχθούν την Τρίτη 10 Μαΐου και την Πέμπτη 12 Μαΐου θα βγουν οι 20 χώρες που θα προκριθούν στον τελικό όπου θα εμφανιστούν στην σκηνή μαζί με τις «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία) το Σάββατο 14 Μαΐου. Και αν πολλές φορές ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός τραγουδιού έχει χαρακτηριστεί... πανηγυράκι με φρου - φρου και μπικίνια on stage, φαίνεται πως φέτος έχει γίνει στροφή από την «καθαρή» ποπ στις μπαλάντες στη «σκιά» της νίκης των Maneskin και στην αποθέωση της περσινής συμμετοχής της Γαλλίας.

Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν λίγες οι φορές που οι χώρες επέλεγαν να στείλουν στην Eurovision τραγούδια δίνοντας βάση στην εμφάνιση της τραγουδίστριας, ποντάρωντας σε ψήφους... καθαρά εμφανισιακούς. Υπήρχαν όμως και συμμετοχές με ποπ που συνοδεύονταν από εντυπωσιακές παρουσίες οι οποίες τερμάτισαν και σε υψηλές θέσεις στον βαθμολογικό πίνακα όπως η Ελένη Φουρέιρα.

Ιδού οι πιο εντυπωσιακές συμμετοχές στην Eurovision:

Efendi – Mata Hari (Αζερμπαϊτζάν, 2021, 20η θέση)

Hurricane - Loco Loco (Σερβία, 2021, 15η θέση)

Ελένη Φουρέιρα – Fuego (Κύπρος, 2018, 2η θέση)

Jana Burčeska - Dance Alone (Βόρεια Μακεδονία, 2017, 15η θέση στους 18 του δεύτερου ημιτελικού)

Mariya Yaremchuk - Tick-Tock (Ουκρανία, 2014, 6η θέση)

Donatan & Cleo - My Słowianie - We Are Slavic (Πολωνία, 2014, 14η θέση)

Ελευθερία Ελευθερίου - Aphrodisiac (2012, 17η θέση)

Hadise – Dum Tek Tek (Τουρκία, 2009, 4η θέση)

Svetlana Loboda - Be My Valentine (Ουκρανία, 2009, 12η θέση)

Καλομοίρα – Secret Combination (2008, 3η θέση)

Ani Lorak – Shady Lady (Ουκρανία, 2008, 2η θέση)

Sirusho – Qele Qele (Αρμενία, 2008, 4η θέση)

Tereza Kerndlová - Have Some Fun (Τσεχία, 2008, 18η σε 19 χώρες στον δεύτερο ημιτελικό)

Tina Karol - Show Me Your Love (Ουκρανία, 2006, 7η θέση)

Elena Risteska – Ninanajna (Βόρεια Μακεδονία, 2006, 12η θέση)

Jennifer - Sense Tu (Ανδόρα, 2006, 23η θέση στις 24 του ημιτελικού)

Arsenium & Natalia Gordienko – LOCA (Μολδαβία, 2006, 20η θέση)

Ruslana – Wild Dances (Ουκρανία, 2004, 1η θέση)