Scorpions: «Τέλος» το Wind Of Change γιατί υμνεί τη Ρωσία - Συνδέθηκε με θεωρίες συνωμοσίας για τον Ψυχρό Πόλεμο και τη CIA

Το κατά πολλούς κορυφαίο πολιτικό τραγούδι των τελευταίων δεκαετιών άλλαξε. Το θρυλικό Wind of Change των Scorpions, ο «ύμνος» για την Πτώση του Τείχους και όλες τις κοινωνικοπολιτκές αλλαγές μέχρι και τη διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης, πλέον θα τραγουδιέται διαφορετικά καθώς οι πρώτες η -μέχρι τώρα- πρώτη του στροφή εξυμνούσε τη Ρωσία και αυτό δεν το ήθελαν πλέον τα μέλη του ιστορικού γκρουπ.

Στη φετινή τους περιοδεία που άρχισε από το Λας Βέγκας, παρουσιάζεται πλέον η νέα έκδοση του τραγουδιού, που όπως μπορείτε να ακούσετε και στο βίνετο που ακολουθεί δεν ξεκινά -μετά το χαρακτηριστικό σφύριγμα- με τους στίχους «Follow the Moskva, Down to Gorky Park...», αλλά με νέους για την Ουκρανία. «Now listen to my heart, it says Ukrainia...» τραγουδά πλέον στην αρχή ο Κλάους Μάινε με την αλλαγή αυτή να έχει κερδίσει τον κόσμο στις συναυλίες που έχει δώσει η μπάντα.

Ο ίδιος ο Γερμανός τραγουδιστής σχολίασε στη Die Zeit την απόφαση που πήραν οι Scorpions να «πειράξουν» ίσως το πιο εμβληματικό τους τραγούδι. «Το να τραγουδάμε το "Wind of Change" όπως το τραγουδούσαμε πάντα, δεν είναι κάτι που μπορώ πλέον να φανταστώ» είπε και συνέχισε «Δεν είναι σωστό να ρομαντικοποιούμε τη Ρωσία με στίχους όπως: "Κατευθύνομαι στη Μόσχα/ Διασχίζω το πάρκο Γκόρκι…Άφησε τη μπαλαλάικα να ηχήσει"».

Moskva είναι το όνομα του ποταμού που διασχίζει τη Μόσχα (τόσο η πόλη όσο και το ποτάμι ονομάζονται πανομοιότυπα στα ρωσικά), και το πάρκο Gorky είναι ένα αστικό πάρκο στη Μόσχα που πήρε το όνομά του από τον συγγραφέα Maxim Gorky . Το τραγούδι περιέχει επίσης μια αναφορά στην μπαλαλάικα , η οποία είναι ένα ρωσικό έγχορδο όργανο κάπως σαν κιθάρα. Η μπαλαλάικα αναφέρεται στο στίχο: Let your balalaika sing, What my guitar wants to say.

Το 2005, οι θεατές του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου ZDF επέλεξαν αυτό το τραγούδι ως το τραγούδι του αιώνα.

«Ενα καλοκαιρινό βράδυ στη Μόσχα...»

Το συγκεκριμένο τραγούδι μετρά πάνω από 30 χρόνια ζωής, καθώς κυκλοφόρησε το 1991 και αναφερόταν στην περεστρόικα και τα όσα ακολούθησαν την Πτώση του Τείχους στην πατρίδα τους, τη Γερμανία, τον Νοέμβρη του 1989. Λίγους μήνες πριν ο Κλάους Μάινε είχε αρχίσει να γράφει τους στίχους του τραγουδιού, στη Μόσχα όπου είχαν βρεθεί για μια μεγάλη συναυλία μαζί με άλλες διάσημες μπάντες όπως οι Bon Jovi και οι Mötley Crüe.

«Η ιδέα μου ήρθε στην ΕΣΣΔ όταν καθόμουν στο Gorky Park Center ένα καλοκαιρινό βράδυ, κοιτάζοντας τον ποταμό Moskva. Το τραγούδι είναι η προσωπική μου επανεκτίμηση για το τι έχει συμβεί στον κόσμο τα τελευταία χρόνια» είχε αποκαλύψει ο δημιουργός του.

Η CIA και η θεωρία συνωμοσίας για τον Ψυχρό Πόλεμο

Πριν από περίπου δύο χρόνια η μπαλάντα έγινε αντικείμενο θεωρίας συνωμοσίας. Αυτή ήθελε τους στίχους του τραγουδιού να μην έχουν γραφτεί από τον frontman της μπάντας αλλά από τη CIA! Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτή τη φήμη, η CIA έδωσε τους στίχους του τραγουδιού στους Scorpions ως μέρος μιας καμπάνιας που στόχευε στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου και της ριζικής αλλαγής του καθεστώτος στην Σοβιετική Ένωση. Μάλιστα έγινε και σχετική έρευνα στη σειρά των 8 podcast του Patrick Radden Keefe δημοσιογράφου των New Yorker και New York Times Magazine.

Τις φήμες διέλυσε ο ίδιος ο Μάινε, τον Μάιο του 2020 που όταν άκουσε τη θεωρία έβαλε τα γέλια και διέψευσε τα πάντα. Δηλώνοντας ότι δεν έχει ακούσει ποτέ ξανά την εν λόγω θεωρία απάντησε: «Είναι παράξενο. Ακόμα και στα πιο περίεργα όνειρά μου δεν θα μπορούσα να φανταστώ με ποιον τρόπο το "Wind of Change" θα μπορούσε να συνδεθεί με την CIA. Είμαι έκπληκτος» ενώ συνέχισε αστειευόμενος: «θα μπορούσε να γίνει μια πολύ καλή ταινία γύρω από το θέμα».