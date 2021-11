Γιάννης Αντετοκούνμπο στο GQ: «Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πίεση - Κουβαλάω την Ελλάδα στους ώμους μου»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε αθλητής της χρονιάς από το περιοδικό GQ και στη συνέντευξη που συνοδεύει αυτή τη διάκριση, ο Έλληνας πρωταθλητής του ΝΒΑ μιλά μεταξύ άλλων για την πίεση που μπορεί να δέχεται ένας αθλητής του δικού του διαμετρήματος που από πολύ μικρός πρέπει να αντεπεξέλθει σε διάφορες καταστάσεις. Μάλιστα επικαλείται και τη Ναόμι Οσάκα, λέγοντας πως όσα αντιμετώπισε η Γιαπωνέζα, του θύμισαν τη δική του διαδρομή.

Μία ημέρα μετά το απόσπασμα που κυκλοφόρησε και άφησε να εννοηθεί πως ενδεχομένως το μέλλον του να μην είναι στο Μιλγουόκι και τους Μπακς, στο νέο απόσπασμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλά για την πίεση που δέχεται ειδικά όταν όλοι περιμένουν το καλύτερο από αυτόν.

«Ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά στα 18 μου. Όταν είσαι τόσο νέος και κάνεις κάτι τέτοιο, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της πίεσης επειδή στο τέλος της ημέρας, δεν πρέπει μόνο να παίζεις καλά και να είσαι ο καλύτερος, έχεις και έναν μεγάλο χορηγό που πρέπει να κουβαλάς στους γ@μ@μένους ώμους σου. Έχει την πατρίδα της, την Ιαπωνία που πρέπει να κουβαλάει στους ώμους της (σ.σ.: μιλώντας για τον Οσάκα). Ή την Ελλάδα, στη δική μου περίπτωση. Έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πρέπει να φροντίσεις», αναφέρει μεταξύ άλλων ο «Greek Freak».

Giannis Antetokounmpo said he had put off taking care of his mental health through his NBA journey.



Now it's something he prioritizes and hopes to see destigmatized.



H/T @GQSports pic.twitter.com/qY9CObM3w3 — The Athletic (@TheAthletic) November 16, 2021

Giannis said he was watching @naomiosaka's documentary the other day.



The way she spoke about the challenges in her career was something he could relate to.



H/T @GQSports pic.twitter.com/i1NAgCV97u — The Athletic (@TheAthletic) November 16, 2021

Ο Αντετοκούνμπο κέρδισε τις προτιμήσεις του πασίγνωστου περιοδικού GQ, το οποίο μετά τη σαρωτική σεζόν 2020/21 στο ΝΒΑ τον ανέδειξε ως «Αθλητή της χρονιάς» για το 2021. Ο ίδιος πόζαρε για τις ανάγκες της φωτογράφισης με πολύ στυλ, φορώντας γυαλιά ηλίου, πουκάμισο και φυσικά παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό.