Γιάννης Αντετοκούνμπο: Περίπατος για τους Μπακς κόντρα στους Μάτζικ

Εύκολο βράδυ είχαν οι Μιλγουόκι Μπακς απέναντι στους ουραγούς της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, Ορλάντο Μάτζικ. Οι πρωταθλητές επικράτησαν με 123-92 με το Γιάννη Αντετοκούνμπο να μένει μόλις για 24' το παρκέ και τα «Ελάφια» να δίνουν χρόνο σε όλους τους παίκτες τους. Ο «Greek Freak» βέβαια... πρόλαβε να έχει 12 πόντους (με 4/12 σουτ), 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ, φλερτάροντας ακόμη κι έτσι με το triple double.

Την ίδια στιγμή ο Γιώργος Καλαϊτζάκης αγωνίστηκε για 13:24 χωρίς να χάσει σουτ τελειώνοντας το παιχνίδι με 5 πόντους (2/2 βολές, 1/1 τρίποντα) και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 1 πόντο (1/2 βολές, 0/1 δίποντο, 0/2 τρίποντα) και 4 ριμπάουντ σε 14:22. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, που δεν χρησιμοποίησαν κανέναν παίκτη για πάνω από 26', ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 18 και ακολούθησε ο Πατ Κόνατον με 17 πόντους.

Για τους Μάτζικ που με ρεκόρ 4-14 και μόλις δύο νίκες στα τελευταία 10 ματς τους, βρίσκονται στην τελευταία θέση της Ανατολής, ο Μόρτιτζ Βάγκνερ τελείωσε με 18 πόντους και οι Ρόμπιν Λόπεζ (ο αδεφός του Μπρουκ δεν έπαιξε για τους Μπακς) και Μίκαλ Μάλντερ είχαν από 13.

