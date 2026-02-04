Το 2025 έφερε «βροχή» δανείων: 2 δισεκατομμύρια ευρώ στα νοικοκυριά

Το 2025 εξελίσσεται σε χρονιά δυναμικής επανεκκίνησης για τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, καθώς οι τράπεζες καταγράφουν διψήφια αύξηση σε όλες τις βασικές κατηγορίες δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Τα στοιχεία δείχνουν ισχυρή επιστροφή της ζήτησης, ενισχυμένη από επιδοτούμενα προγράμματα και βελτιωμένες συνθήκες ρευστότητας.

Εντυπωσιακή άνοδος στα στεγαστικά δάνεια

Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία εκτοξεύτηκαν κατά 46,3% μέσα σε έναν χρόνο. Περίπου 45.000 νοικοκυριά εξασφάλισαν νέα χρηματοδότηση, με το συνολικό ύψος των χορηγήσεων να αγγίζει τα 2 δισ. ευρώ.

Η επάνοδος της στεγαστικής πίστης συνδέεται τόσο με τα κρατικά προγράμματα επιδότησης όσο και με τη σταδιακή σταθεροποίηση των επιτοκίων.

Ισχυρή είναι και η ζήτηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 10,5%. Συνολικά 39.000 επιχειρήσεις έλαβαν νέα δάνεια, με το ποσό να φτάνει τα 2,5 δισ. ευρώ. Η ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ αποδίδεται σε επενδυτικά σχέδια, ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και αξιοποίηση επιδοτούμενων εργαλείων

Ανάλογη δυναμική εμφανίζουν και τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία αυξήθηκαν κατά 15,1%, με συνολικές χορηγήσεις 1,6 δισ. ευρώ. Οι τράπεζες ενέκριναν 432.000 νέα καταναλωτικά δάνεια, ένδειξη ότι τα νοικοκυριά επανακτούν σταδιακά εμπιστοσύνη και καταναλωτική δύναμη.