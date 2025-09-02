Α21 - Επίδομα Παιδιού: Έκλεισε η πλατφόρμα - Πότε είναι η επόμενη πληρωμή

Όπως ήταν προγραμματισμένο, το απόγευμα της Δευτέρας 1η Σεπτεμβρίου έκλεισε η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού για τις αιτήσεις των δικαιούχων. Η εκκαθάριση, σύμφωνα με το σύστημα πραγματοποιήθηκε σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, ώστε να ακολουθήσουν η πληρωμή των επόμενων τριών δόσεων.

Οι επόμενες δόσεις του επιδόματος για το 2025 θα καταβληθούν σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα του ΟΠΕΚΑ τις παρακάτω ημερομηνίες:

Η τέταρτη δόση του επιδόματος προβλέπεται να δοθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η πέμπτη δόση θα πληρωθεί στις 28 Νοεμβρίου 2025.

Η έκτη δόση θα καταβληθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, (μεταξύ 19 Δεκεμβρίου του 2025 με 24 του ίδιου μήνα)

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.