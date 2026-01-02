Μενού

ΑΑΔΕ: 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα - Πόσα χρήματα είναι το πρόστιμο

Με πρόστιμο αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι περίπου 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που έχασαν την προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας για το 2026.

Περίπου 790.000 ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 και, από σήμερα, Παρασκευή (02/01) πρόκειται να έρθουν αντιμέτωποι με νέες προσαυξήσεις, που σιγά σιγά θα κλιμακώνονται, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

H 31η Δεκεμβρίου ήταν η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης καταβολής των πληρωμών και, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων, εντός της προθεσμίας πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό 88% ενώ το υπόλοιπο 22% αναμένεται να πληρώσει πρόστιμο.

Το φετινό ποσοστό εκπρόθεσμων πληρωμών κινείται στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025.

Με τις νέες προσαυξήσεις, η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας δεν ανέρχεται πλέον στο 100% των οφειλόμενων τελών, όπως μέχρι πέρυσι, αλλά:

  • στο 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.
  • στο 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026
  • σε ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.

Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.

