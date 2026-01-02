ΑΑΔΕ: 790.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα - Πόσα χρήματα είναι το πρόστιμο

Περίπου 790.000 ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας 2026 και, από σήμερα, Παρασκευή (02/01) πρόκειται να έρθουν αντιμέτωποι με νέες προσαυξήσεις, που σιγά σιγά θα κλιμακώνονται, όπως προκύπτει από στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

H 31η Δεκεμβρίου ήταν η τελευταία ημέρα εμπρόθεσμης καταβολής των πληρωμών και, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων, εντός της προθεσμίας πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό 88% ενώ το υπόλοιπο 22% αναμένεται να πληρώσει πρόστιμο.

Το φετινό ποσοστό εκπρόθεσμων πληρωμών κινείται στα ίδια επίπεδα με τα τέλη κυκλοφορίας του 2025.

Με τις νέες προσαυξήσεις, η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας δεν ανέρχεται πλέον στο 100% των οφειλόμενων τελών, όπως μέχρι πέρυσι, αλλά:

στο 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.

του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026. στο 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026

του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026 σε ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.

Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.