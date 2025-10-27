ΑΑΔΕ: Παράταση ενός μήνα των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» του Σεπτεμβρίου

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μηνός Σεπτεμβρίου, υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.
Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από τον διοικητή της ΑΑΔΕ λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι υπόχρεοι κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων την 20η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας.
Στόχος της παράτασης είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων που επηρεάστηκαν από τις τεχνικές δυσκολίες.
Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή ή ακύρωσης της μίσθωσης κατά το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2025 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025.
Η σχετική απόφαση (Α 1146/2025) δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
