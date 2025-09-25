ΑΒΑΞ: Τζίρος - ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2025, στα 467,5 εκατ. ευρώ

Στα υψηλότερα επίπεδα της ιστορίας του διαμορφώνονται τα οικονομικά μεγέθη για τον Όμιλο ΑΒΑΞ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η κατασκευαστική εταιρία ανακοίνωσε τζίρο - ρεκόρ στα 467,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 61%, αυξημένα κέρδη 74% και EBITDA μεγαλύτερο κατά 29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου:

Αύξηση 62% στον κύκλο εργασιών – διαμορφώθηκε στα 467,5 εκατ. ευρώ, έναντι 289,1 εκατ. το 2024 και 192,2 εκατ. ευρώ το 2023.

Άνοδος 74% στα καθαρά κέρδη – στα 28,5 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ το 2024

EBITDA αυξημένο κατά 29% το α΄ εξάμηνο του 2025, στα 70,1 εκατ. ευρώ, έναντι 54,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους

Αμετάβλητος Καθαρός Δανεισμός & Τραπεζικό Leasing, μειωμένος κατά 49% από το 2020

Βελτίωση δείκτη Καθαρού Δανεισμού / EBITDA στο 1,96x την 30.06.2025 από 2,25x την 31.12.2024

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 2,76 δισ. ευρώ(Σεπτέμβριος 2025)

Τρέχουσα χρηματιστηριακή αποτίμηση Επιχειρηματικής Αξίας / EBITDA 5,0x

Τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2025 αποτυπώνουν τη στρατηγική του Ομίλου για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του. Αναλυτικά, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για το α’ εξάμηνο του 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 61,7%, στα 467,5 εκατομμύρια, έναντι 289,1 εκατομμυρίων ευρώ πέρυσι. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 70,1 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 54,2 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 28,5 εκατ. ευρώ, έναντι 16,4 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητος, ανερχόμενος σε 237,8 εκατ. ευρώ από 237,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) μειώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 1,96 με βάση το EBITDA των τελευταίων 12 μηνών. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του EBITDA και τη διατήρηση του καθαρού δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα, παρά την αύξηση του τζίρου.



Σύμφωνα με τα στοιχεία EBITDA και καθαρού δανεισμού του Ομίλου, η μετοχή της ΑΒΑΞ παρουσιάζει ιδιαιτέρως ελκυστική αποτίμηση 5,0x με βάση τον δείκτη Επιχειρηματικής Αξίας/EBITDA (EV/EBITDA), σε σύγκριση με ομοειδείς εταιρίες στην Ελλάδα (μ.ο. περίπου 12x), καθώς και στο εξωτερικό.