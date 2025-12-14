Μενού

Αγγελίες εργασίας: Οι ειδικότητες που έχει ανάγκη η ελληνική αγορά και ποιες αναζητά η Ευρώπη

Πως «φιλτράρονται» τα βιογραφικά και ποιες ειδικότητες έχει ανάγκη η ελληνική αγορά. Τι δείχνουν τα στοιχεία από τις αγγελίες εργασίας.

Συνέντευξη για εργασία
Συνέντευξη για εργασία | Shutterstock
Οι τομείς της ενέργειας, της υγείας, ο κατασκευαστικός κλάδος και ο χώρος της Τεχνολογίας, έρχονται πρώτοι σε έρευνα του Cedefop για τα δημοφιλέστερα επαγγέλματα στην ελληνική αγορά εργασίας. Σε μεγάλη άνοδο θα βρεθούν τα επόμενα χρόνια οι οδηγοί, οι φροντιστές ηλικιωμένων, αλλά και επαγγέλματα που σχετίζονται με την παροχή προσωπικών υπηρεσιών.

Στην Ελλάδα, ο Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας που αντλεί στατιστικά στοιχεία από εθνικές και ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, αναφέρει πως τα επαγγέλματα με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης, που είχαν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας το 2024, ήταν τα εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ