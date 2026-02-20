Πολλές φέρεται να είναι οι κρατήσεις στα καταλύματα Airbnb για τον Μάιο και αυτή τη φορά γνωρίζουμε τους λόγους της αυξημένης κινητικότητας.

Ο Μάιος φυσικά και ενδύκνειται ως μήνας για τουρισμό στην Αθήνα, καθώς οι καιρικές συνθήκες είναι ακόμα καλές και οι καύσωνες δεν έχουν κάνει την εμφάνοσή τους. Συνεπώς οι ταξιδιώτες από το εξωτερικό τον προτιμούν ως μήνα για να επισκεφθούν την πόλη μας.

Για το 2026 όμως δεν είναι το «ανοιξιάτικο αεράκι» της Αθήνας ο λόγος που της αύξησης των κρατήσεων αλλά πρώτον οι δύο επικείμενες συναυλίες στο ΟΑΚΑ, των Metallica στις 9 του μήνα και των Iron Maiden στις 23.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 94%.Τέλος, η διοργάνωση του Final 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ από τις 22-24 Μαΐου, συμβάλλει επίσης στην απήχηση των Airbnb.