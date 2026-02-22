Ακίνητα: Σε ποιες περιοχές Αθήνας - Θεσσαλονίκης ψάχνουν Έλληνες και ξένοι - Πόσα δίνουν για αγορά και ενοικίαση

Το 2025 οι Έλληνες υποψήφιοι αγοραστές αναζητούσαν κατοικία με μέση τιμή 226.000 ευρώ στην Αττική και 152.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά στους ξένους, οι εκτός Ελλάδας επενδυτές εμφανίζουν υψηλότερη μέση τιμή αναζήτησης στην Αττική (244.000 ευρώ), αλλά χαμηλότερη στη Θεσσαλονίκη (130.000 ευρώ).
