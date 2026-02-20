Ακίνητα: Στροφή των Ελλήνων στο ενοίκιο, δυσκολία στην ανταπόκριση του κόστους στέγασης

Μειωμένο σε σχέση με το παρελθόν, όταν προσέγγιζε το 2010 τα επίπεδα του 80% ή και μόλις πέρυσι το 70% περίπου, εμφανίζεται το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα.

Φέτος διαμορφώθηκε σε 63%, έναντι 69% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτοι κοντά σχετικά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά σε απόσταση από τα μέχρι πρότινος ελληνικά δεδομένα.

Επί της ουσίας, αυτό καταδεικνύει και μια τάση, δηλαδή την σημαντική άνοδο των ενοικιαστών έναντι όσων κατοικούν σε δικά τους σπίτια, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

