Ακίνητα - ΤτΕ: Μείωση 25% στις ξένες επενδύσεις, στα ύψη το κόστος στέγασης - «Συγκρατημένα θετικές» οι προοπτικές

Τα στοιχεία που έχει αναδείξει τα προηγούμενα τρίμηνα το insider.gr για μειωμένες ροές κεφαλαίων στην εγχώρια αγορά ακινήτων από το εξωτερικό επιβεβαιώνονται στην Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2025, που δημοσιοποιήθηκε χτες.
Το 2025 οι καθαρές εισπράξεις για αγορά ακινήτων από το εξωτερικό κατέγραψαν μείωση κατά 25,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 2,055 δισ. ευρώ έναντι 2,75 δισ. ευρώ το 2024.
- Ξέσπασε η Ηλιάδη κατά της Μεσσαροπούλου: «Τραγικό και χυδαίο σχόλιο, δεν ντρεπόμαστε λίγο;»
- Δήμος Μεσολογγίου: «Πράξη σεβασμού ο ασπασμός της Εικόνας της Εξόδου - Δεν προσφέρεται για μικροπολιτική αντιπαράθεση»
- Κλαυδία: Ο πρώην σύντροφός της, OGE ξεκαθαρίζει για τη δικαστική υπόθεση - «Δεν έχω καμία σχέση με το ζήτημα»
- Τα πρώτα στοιχεία για τους δράστες της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη με έναν νεκρό - LIVE εικόνα
