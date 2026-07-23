Ακρίβεια και άνοδος των τιμών «μπλοκάρουν» τις διακοπές των Ελλήνων - Τι δείχνει η έρευνα της Pulse

Νέα έρευνα της Pulse RC που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε δείγμα κατοίκων της Περιφερειακής ενότητας Αττικής, αναδεικνύει το γεγονός πως η ακρίβεια και το «ράλι» των τιμών είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το οποίο έρχονται τα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 83% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την ακρίβεια «αρκετά» ή «πολύ σημαντικό» πρόβλημα, ενώ το 61% τη θεωρεί «πολύ σημαντικό», ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα πριν από δύο χρόνια.

Τα αποτελέσματα της έρευνας | Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Παράλληλα, οι απαισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να υπερισχύουν, καθώς το 61% εκφράζει απαισιοδοξία έναντι 36% που εμφανίζεται αισιόδοξο, εικόνα που παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ως βασική πηγή ανησυχίας αναδεικνύονται οι τιμές στα βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα, ποτά και αγορές από τα σούπερ μάρκετ, που προβληματίζουν το 63% των συμμετεχόντων. Ακολουθεί το κόστος της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση), το οποίο αναφέρουν ως σημαντικό πρόβλημα το 23%, με υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων.

Τα αποτελέσματα της Έρευνας | Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών

«Αγκάθι» οι διακοπές

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται και στον προγραμματισμό των θερινών διακοπών. Το 43% δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές για τις ίδιες ημέρες με πέρυσι, το 25% λιγότερες ημέρες, ενώ το 24% δεν θα πάει καθόλου διακοπές. Για όσους περιορίζουν ή ακυρώνουν τις διακοπές τους, βασική αιτία είναι οι οικονομικές δυσκολίες (66%), ενώ ακολουθεί το υψηλό κόστος διαμονής (16%).

Τα αποτελέσματα της έρευνας | Επαγγελματικό επιμελητήριο Αθηνών

Η έρευνα καταγράφει, επίσης, θετική αξιολόγηση ορισμένων κυβερνητικών μέτρων στήριξης. Το 59% θεωρεί ότι η καταβολή επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και περισσότεροι από τους μισούς εξ αυτών εκτιμούν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις. Παράλληλα, το 60% των αυτοαπασχολούμενων αξιολογεί θετικά τη νέα ρύθμιση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 72 δόσεις.

Τα αποτελέσματα της έρευνας | Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες εμφανίζουν συνολικά παρόμοια εικόνα με τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο οι αυτοαπασχολούμενοι αξιολογούν αρκετά ζητήματα αυστηρότερα, εκφράζοντας εντονότερες ανησυχίες για την οικονομική κατάσταση.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, τονίζει ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν πως η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και την ενίσχυση της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι οι πολίτες αξιολογούν θετικά ορισμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις, επισημαίνει όμως ότι σημαντικό ποσοστό θεωρεί πως τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.