Ακρίβεια: Στο μικροσκόπιο οι πολυεθνικές για τις διαφορές των τιμών στην Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Στη… σέντρα ετοιμάζεται να βγάλει η κυβέρνηση τις πολυεθνικές εταιρείες και δη εκείνες, τα προϊόντα των οποίων παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διαφορές στην τιμή τους ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να «λυγίζει» τα ελληνικά νοικοκυριά, η πορεία διαμόρφωσης των τιμών επανέρχεται σε πρώτο πλάνο.

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