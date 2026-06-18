Μενού

Ακρίβεια: Στο μικροσκόπιο οι πολυεθνικές για τις διαφορές των τιμών στην Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Οι πολυεθνικές εταιρείες των οποίων τα προϊόντα έχουν αδικαιολόγητες διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν στο στόχαστρο της κυβέρνησης.

Reader symbol
Newsroom
akriveia
Ακρίβεια | eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στη… σέντρα ετοιμάζεται να βγάλει η κυβέρνηση τις πολυεθνικές εταιρείες και δη εκείνες, τα προϊόντα των οποίων παρουσιάζουν αδικαιολόγητες διαφορές στην τιμή τους ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να «λυγίζει» τα ελληνικά νοικοκυριά, η πορεία διαμόρφωσης των τιμών επανέρχεται σε πρώτο πλάνο.

Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ