AKTOR και ΔΕΠΑ υπέγραψαν με Venture Global – Τι προβλέπει η συμφωνία για LNG από ΗΠΑ

Στο πλαίσιο της υπουργικής συνάντησης της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), υπεγράφη σήμερα συμφωνία προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ανάμεσα στη νεοσύστατη εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE A.E., που δημιουργήθηκε από τον όμιλο AKTOR (με ποσοστό 60%) και τη ΔΕΠΑ Εμπορίας (40%), και την αμερικανική Venture Global Inc.

Όροι της συμφωνίας

Η συμφωνία προβλέπει την ετήσια προμήθεια τουλάχιστον 0,5 εκατ. τόνων LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες για διάστημα 20 ετών, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2030. Παράλληλα, η ATLANTIC SEE έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις ποσότητες έως και 1,5 εκατ. τόνους ετησίως, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω διεύρυνση κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί την πρώτη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ελλάδας με αμερικανικό εξαγωγέα LNG, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας στρατηγικής συνεργασίας με τη Venture Global.

Η προμήθεια θα πραγματοποιείται μέσω κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η αμερικανική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει μονάδα εξαγωγής στη Λουιζιάνα.

Στρατηγική σημασία για την Ελλάδα

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, τόνισε ότι η επιλογή των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως κόμβο μεταφοράς LNG προς την Ευρώπη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Όπως σημείωσε, η χώρα αποκτά πλέον κεντρικό ρόλο στον ενεργειακό χάρτη, με αυξημένη πολιτική και οικονομική αξία. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη δημιουργία της ATLANTIC SEE ως την καλύτερη ευκαιρία που έχει παρουσιαστεί στον κλάδο της ενέργειας.

Επίσημη ανακοίνωση

Η AKTOR, μέσω επίσημης ενημέρωσης προς το επενδυτικό κοινό, επιβεβαίωσε τις συμφωνίες, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή.