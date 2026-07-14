Αλλάζει ο νόμος της πολυκατοικίας: Οι νέες προβλέψεις για διαχείριση και κακοπληρωτές

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, αναφέρθηκε στις σημαντικές αλλαγές που έρχονται στις πολυκατοικίες και τη διαχείριση των λογαριασμών τους.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Μπούγας παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις που έρχονται με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για τη συνιδιοκτησία, τη διαχείριση των πολυκατοικιών και τις μισθωτικές σχέσεις.

Στόχος, όπως, είναι να επιλυθούν χρόνια προβλήματα στις σχέσεις των συνιδιοκτητών, να μειωθούν οι δικαστικές διαμάχες και να διευκολυνθεί η αξιοποίηση των ακινήτων.

Ο ίδιος προανήγγειλε αλλαγές και στις απαιτούμενες πλειοψηφίες για τη λήψη αποφάσεων στις πολυκατοικίες, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές αυξημένες πλειοψηφίες συχνά οδηγούν σε αδιέξοδο.

Αναφορά έκανε και όσον αφορά στη θέση του διαχειριστή, αναφέροντας πως εξετάζεται η ανάθεση σε επαγγελματικά γραφεία διαχείρισης.

Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι στρατηγικοί κακοπληρωτές κοινόχρηστων και θα επιταχύνονται οι απαραίτητες νομικές ενέργειες.

Επίσης, είπε ότι προωθούνται παρεμβάσεις για την ταχύτερη εκδίκαση των διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, αλλά και μπορεί να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο για την απόδοση των μισθίων μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Παράλληλα, εξετάζεται η καταχώριση των κανονισμών των πολυκατοικιών στο Κτηματολόγιο, ώστε να είναι προσβάσιμοι τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους ενοικιαστές.